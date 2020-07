Herman den Blijker en Annemarie van Gaal steken met 'Crisis in de Tent' horeca hart onder de riem

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2020

De Nederlandse horeca verkeert in zwaar weer. Veel zaken zijn door de coronacrisis maandenlang dicht gebleven en kunnen het hoofd nauwelijks nog boven water houden. Sommige staan zelfs op het punt van omvallen.

Topchef Herman den Blijker en succesvol zakenvrouw Annemarie van Gaal bieden een helpende hand. Voor hun nieuwe programma, 'Crisis in de Tent', slaat het duo de handen ineen om noodlijdende restaurants te helpen overleven in een nieuwe realiteit en met nieuwe regels. 'Crisis in de Tent' is vanaf woensdag 26 augustus te zien bij SBS6.

In elke aflevering gaan Annemarie en Herman langs bij een horecazaak. Ze maken kennis met de eigenaar. Hoe liep de zaak voor de crisis? Hoe is de financiële situatie nu? Vervolgens trekt het duo zich terug om een plan te maken. Als dat plan klaar is, neemt Herman de keukenbrigade onder zijn hoede. Hij leert ze om voor minder geld net zo lekker - of misschien wel lekkerder - te koken. Annemarie bekommert zich om de verzekeringen, schulden, personeelskosten en het pand. De horecaondernemers moeten pittige, maar noodzakelijke beslissingen nemen!

Annemarie en Herman trekken in 'Crisis in de Tent' alle registers open en gooien al hun ervaring en expertise in de strijd. Het duo gaat pas weg als de ondernemers weer vertrouwen hebben in de toekomst. Alles voor dat ene doel: hun geliefde zaak behouden.

Is jouw zaak door de crisis in zwaar weer terechtgekomen? Of ken je een restaurant dat de hulp van Herman en Annemarie goed kan gebruiken? Meld je dan aan via sbs6.nl/restaurant.

'Crisis in de Tent' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'Crisis in de Tent', vanaf woensdag 26 augustus wekelijks om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.