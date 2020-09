Henry van Loon, Theo Maassen, André Dongelmans en Jelka van Houten in 'Niks te Melden'

Foto: © BNNVARA 2020

In de nieuwe BNNVARA-comedyserie 'Niks te Melden' wacht iedereen op de actie die nooit komt. Twee politieagenten die samen veel te veel tijd doorbrengen in een auto (Henry van Loon en Stefan de Walle), twee agentes in een verdacht rustige meldkamer (Jelka van Houten en Eva Laurenssen) en drie criminelen die opzichtig onzichtbaar proberen te blijven (Theo Maassen, André Dongelmans en Jim Deddes).

In hun verveling zijn ze tot elkaar veroordeeld en dat levert bizarre, grappige, onnavolgbare gesprekken en ongemakkelijke situaties op. Andere rollen in de serie zijn voor Ferdi Stofmeel, Nazmiye Oral, Esther Scheldwacht en Titus de Voogdt.

'Niks te Melden' is een bewerking van de Australische serie No Activity. Het scenario is bewerkt door Rik van den Bos en Henry van Loon. 'Het was erg fijn om met mijn beste vriend Rik de oorspronkelijke tekst tot in de puntjes te vertalen en eindeloos fijn te slijpen, om dat vervolgens bij het filmen weer helemaal los te laten en er helemaal mijn eigen draai aan te geven. Erg schizofreen ook wel. 'Wie heeft dit nou zo opgeschreven?' Heb ik mezelf meerdere malen horen zeggen', aldus Henry van Loon over het bewerken van 'Niks te Melden'.

Voor Theo Maassen is 'Niks te Melden' ook een bijzonder project: 'Ik heb door deze rol dingen over mezelf ontdekt die ik liever niet had willen weten.'

'Niks te Melden' is een coproductie van Hollands Licht en BNNVARA. De serie is geregisseerd door Anna van der Heide.

'Niks te Melden', vanaf 20 september wekelijks om 22.35 uur bij BNNVARA op NPO 3.