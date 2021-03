Harm Edens presenteert '10 voor Taal'

Grappige taalpuzzels, netelige spellingkwesties en hilarische vragen over spreekwoorden, leenwoorden, interpuncties of afkortingen: de taalquiz '10 voor Taal' zit bomvol leuke taalspellen!

Hoe goed is het taalgevoel van de twee duo's van BN'ers die elke week aanschuiven bij presentator Harm Edens? Met de nodige humor test Harm zijn kandidaten op hun kennis van de Nederlandse taal. Zetten ze de juiste puntjes op de i of vallen ze gigantisch door de mand?

Deze vermakelijke taalquiz, waar je ook nog eens wat van opsteekt, bestaat uit verschillende taalspellen. Taalslippertjes bijvoorbeeld, waarin BN’ers de verstopte, grappige taalfouten moeten ontdekken. Of Brengels - hilarisch en herkenbaar tegelijk - want in dit spel worden Nederlandse woorden en uitdrukkingen naar het Engels vertaald en is het aan de BN’ers om te raden om welk spreekwoord het gaat, dus de BN’ers can make their breast wet. '10 voor Taal' zet ieders taalgevoel op een grappige en toegankelijke manier weer op scherp.

Harm Edens: 'Ik geniet al mijn hele leven van taal. Taal verbindt, maar de laatste tijd neemt de laaggeletterdheid toe door bijvoorbeeld een teveel aan beeldtaal of door gaming. We hebben taal nodig, om elkaar te blijven begrijpen. Nu meer dan ooit. We moeten de lol terugbrengen. Daar gaan we in '10 voor Taal' mee aan de slag. Ik heb er zin in en de kijker hopelijk ook!'

De namen van de deelnemende BN'ers worden later bekendgemaakt.

'10 voor Taal' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'10 voor Taal', vanaf donderdag 22 april wekelijks om 21.30 uur op SBS6 en op KIJK.nl.