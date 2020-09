'Grote Vragen' nieuw op NPO 2

Presentator en wetenschapsjournalist Rob van Hattum maakt een reis door de wetenschap met acht Nederlandse onderzoekers die aan de top van hun vakgebied staan.

Centraal staan hun 'grote vragen'. Ze vertellen over hun helden, bezoeken bijzondere plekken en spreken over de doorbraken in hun vakgebied.

In grote vragen gaat presentator Rob van Hattum op pad met acht Nederlandse toponderzoekers. Samen reizen ze naar bijzondere locaties in o.a. Taiwan, Italië en Kenia. Het zijn plekken die een belangrijke rol spelen in het onderzoek en/of vakgebied van de wetenschappers. Wat drijft hen? Hoe raken ze geïnspireerd? Wie gingen hen voor? En waar komen hun 'grote vragen' vandaan?

Deelnemende wetenschappers:

- Cognitiewetenschapper Floris de Lange (Donders Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen )

- Bioloog en ingenieur David Lentink (Stanford University)

- Letterkundige Nadine Akkerman (Universiteit Leiden)

- Bio-psycholoog Peter Bos (Universiteit Leiden)

- Wis- en natuurkundige Miranda Cheng (Universiteit van Amsterdam)

- Plantenfysiologe Christa Testerink (Wageningen University & Research)

- Seismologe Arwen Deuss (Universiteit Utrecht)

- Bioloog Fred Spoor (Max Planck instituut voor Evolutionaire Antropologie, Natural History Museum London).

Regie: Stephane Kaas

'Grote Vragen' is een productie van de VPRO in samenwerking met de Vereniging van Universiteiten.

Rob van Hattum

Rob van Hattum maakt al bijna 40 jaar radio- en televisieprogramma’s over wetenschap en technologie en is eindredacteur geweest van VPRO-programma's als 'Noorderlicht', 'Labyrint' en de Nationale Wetenschapsquiz. Laatstgenoemde presenteerde hij ook een aantal keren. Daarnaast heeft hij diverse spraakmakende documentaires gemaakt voor 'VPRO Tegenlicht' waaronder recentelijk Vleeskwekers en Deltaplan Waterstof. Zijn programma’s wonnen verschillende nationale en internationale prijzen. In 2012 kreeg hij van NWO en de KNAW de Eurekaprijs voor zijn gehele oeuvre. Naast zijn werkzaamheden voor de VPRO is hij Chief Science Officer bij NEMO Science Museum.

'Grote Vragen', donderdag 10 september om 22.15 uur bij de VPRO op NPO 2.