Grootste hiphop-artiesten brengen mét het Metropole Orkest een ode aan 15 jaar 101Barz

Het Metropole Orkest en de beste artiesten uit de Nederlandse hiphop-scene ontmoeten elkaar in Koninklijk Theater Carré ter ere van het vijftienjarig bestaan van 101Barz. Winne, Hef, Adje, Crooks, Fresku, MocroManiac, Latifah, Josylvio, Kevin, Broederliefde, Eves Laurent, Frenna en Jonna Fraser brengen samen met het Metropole Orkest onder leiding van dirigent Phil Meadows een uur durende ode aan het grootste online hiphop-platform van Nederland.

Vanaf 31 mei zijn er op het kanaal van 101Barz zes mini-docu's te zien. Daarin worden Rotjoch en de artiesten gevolgd op hun weg naar Carré en blikken ze samen terug op 15 jaar 101Barz.

Grondlegger en host van 101Barz, Rotjoch: 'Dit was op muzikaal vlak het grootste project dat ik ooit heb geproduceerd. Het zijn rauwe, ongecensureerde sessies die zijn vertaald naar een orkestrale voorstelling. Zoiets is nog nooit in Nederland gedaan en ik denk ook niet in de wereld. Het smolt zo goed in elkaar, het was meer dan amazing. Ik ben trots en dankbaar naar iedereen die hieraan heeft meegewerkt.'

Robert Soomer, Artistiek Manager Metropole Orkest: 'Het Metropole Orkest speelt de muziek van nu. Hiphop is enorm populair en heeft een grote relevantie. De roots van zowel de hiphop als het Metropole Orkest liggen in de jazz, mede daarom was het al een tijd onze wens een hiphop-programma te maken. Dat we dat met het leidende hiphop-platform van Nederland en een aantal geweldige artiesten kunnen doen is ultiem.'

101Barz stond aan het begin van de carrières van de meeste hiphopartiesten die vandaag de dag de hitlijsten vullen. In het afgelopen anderhalve decennium gaf presentator Rotjoch honderden rappers een podium vanuit zijn studio in Hilversum, wat resulteerde in historische momenten uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. In dit speciale project brengen de grootste artiesten uit de afgelopen 15 jaar, onder begeleiding van het Metropole Orkest, de kijker terug naar hun meest legendarische momenten bij het platform.

'101Barz featuring Metropole Orkest', woensdag 26 mei om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.