Gouden held van de Nederlandse muziek Frank Boeijen en eerbetoon van Giovanca bij MAX

Foto: Omroep MAX - © Janita Sassen 2020

Frank Boeijen is de tweede gouden held in de Eregalerij van de Nederlandse Muziek. De zanger is de gehele maand januari geerd bij MAX. De maand wordt op woensdag 3 februari afgesloten met een eerbetoon van Giovanca bij 'Tijd voor MAX' en natuurlijk is Boeijen ook te gast bij het tv-programma en bij 'Lunch Lekker met Daniel Dekker'.

Ook online is er aandacht voor beide zangers. Op MAX Vandaag staat een openhartig interview met Giovanca en woensdag 3 februari volgt ook een gesprek met Frank Boeijen.

'Lunch Lekker met Daniel Dekker', elke werkdag tussen 12.00 en 14.00 uur op NPO Radio 5

Op woensdag 3 februari om 13.00 uur ontvangt Daniel Dekker gouden held Frank Boeijen in de studio. Afgelopen maand werd elke werkdag een hit van Frank Boeijen gedraaid. Aanstaande woensdag hoort u Zwart Wit, het eerbetoon van Giovanca, voor het eerst bij 'Lunch Lekker met Daniel Dekker'.

'Tijd voor MAX', elke werkdag om 17.10 uur op NPO 1

In 'Tijd voor MAX' zijn op woensdag 3 februari Frank Boeijen en Giovanca te gast. Giovanca treedt live op met een ode van haar versie van het nummer Zwart Wit. En natuurlijk praten Martine van Os en Sybrand Niessen bij met de twee artiesten. Hoe is het om opgenomen te worden in de Eregallerij van de Nederlandse Muziek? En hoe was het voor Giovanca om Zwart Wit te mogen zingen voor Frank?

'Lunch Lekker met Daniel Dekker', elke werkdag tussen 12.00 en 14.00 uur op NPO Radio 5.

'Tijd voor MAX', elke werkdag om 17.10 uur op NPO 1.