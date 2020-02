Gordon en Patricia Paay met dagelijkse talkshow op SBS6

Foto: SBS6 © Talpa Entertainment Producties

Van 'Social media maakt ons gezin kapot' tot 'Mijn kind is transgender'. In het nieuwe dagelijkse studioprogramma 'Gordon & Patty' passeren de meest uiteenlopende maatschappelijke stellingen en onderwerpen de revue. In elke aflevering van dit bijzondere praatprogramma delen opmerkelijke gasten hun persoonlijke verhalen en ervaringen. Gordon en Patty leiden het gesprek tussen deze ervaringsdeskundigen, verschillende experts én het publiek.

De presentatie van de uitzendingen op maandag tot en met donderdag is in handen van Gordon óf Patty: op vrijdag presenteert het duo samen. Elke dag staat er een maatschappelijk relevant onderwerp centraal. Wat doe je als je onder de armoedegrens moet leven? Hoe ga je om met mensen die je een luie dikkerd vinden als je een gastric bypass ondergaat? En mag je vreemdgaan als je partner nooit meer seks wil?



In de studio zijn ook experts aanwezig, zoals psychologen, advocaten en artsen. Zij voegen waar nodig wetenschappelijke feiten en cijfers toe. Het publiek mag tijdens de show vragen stellen, antwoorden geven, inhaken op uitlatingen en vooral: meediscussiëren over het onderwerp. In Gordon & Patty kan en mag iedereen meepraten! Zetten de persoonlijke verhalen de aanwezigen aan het denken, of bevestigen ze hun standpunt juist?



Gordon en Patty gebruiken voor dit programma hun levenservaring om bepaalde zaken te relativeren. Patty: “Uiteindelijk leven we allemaal in dezelfde maatschappij en hebben we te maken met dezelfde problemen. Met dit programma stellen we dit soort alledaagse problemen aan de kaak.” Gordon is tot in de puntjes voorbereid: “Ik ben hier al jaren mee bezig en ben afgelopen zomer zelfs afgereisd naar Los Angeles, om daar mee te kijken met talkshowhost Dr. Phil. Ik kijk ernaar uit om met dit programma mensen te kunnen helpen.”



De opnames van Gordon & Patty starten op 27 maart. Het publiek kan zich vanaf nu aanmelden via www.sbs6.nl/gordonenpatty. Vlak voor iedere opname wordt het onderwerp van die dag bekendgemaakt.



'Gordon & Patty' is vanaf 6 april om 18.00 uur te zien bij SBS6.