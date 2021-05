Gloednieuw seizoen 'Zoals Alleen Oma Dat Kan' op 24Kitchen

Chefkok Danny Jansen is terug met een nieuw seizoen van 'Zoals Alleen Oma Dat Kan' op 24Kitchen. In dit nieuwe seizoen kookt Danny Jansen weer overheerlijke familierecepten, samen met oma's van verschillende achtergronden.

Dit jaar doen niet alleen oma's mee, maar laat ook een opa zijn kookkunsten zien!

Familierecepten en kookkunsten worden van generatie op generatie doorgegeven. Vaak zijn het de grootouders in de familie die de kookkunsten en de recepten delen. Helaas gaan er ook vaak familierecepten verloren en dit wil Danny Jansen voorkomen. 'Met dit programma bewaren we het culinair historisch erfgoed van deze oma’s én opa met smaken van over de hele wereld', vertelt Danny Jansen. In elke aflevering wordt er niet alleen gekookt, maar worden ook de mooiste verhalen achter de familierecepten verteld door de oma’s en opa.

Uit onderzoek van 24Kitchen blijkt dat meer dan de helft van de vrouwen leert koken van hun moeder. En mannen van hun vader!

In het nieuwe seizoen staat elke week een nieuwe oma of opa in de keuken. Zes weken lang delen en koken oma's en een opa samen met chefkok Danny Jansen verschillende gerechten van hun familierecepten. De vrolijke Oma Trees, ookwel 'Oma van de camper', uit Suriname kookt onder andere Dendeng Ragi met pandanrijst en Pom. Oma Dudu uit Turkije staat bekend om haar lahmacun en brengt haar familie altijd bij elkaar met icli köfte. Opa Jannis uit Griekenland was de allereerste gyrosverkoper in Utrecht en kookt samen met Danny uiteraard Gyros en Moussaka.

'Zoals Alleen Om Dat Kan', vanaf 10 mei elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.