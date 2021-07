Glennis Grace nieuwe coach in 'The Voice of Holland'

Peter van der Vorst, directeur content RTL Nederland: 'Wij zijn heel blij dat Glennis plaats gaat nemen in een van de rode stoelen. Ze wordt alom geprezen als een van de beste zangeressen van Nederland én ze weet als geen ander hoe het is om door een jury beoordeeld te worden.'

'Ze deed mee aan het Eurovisie Songfestival en stond in de finale van 'America's Got Talent'. Met die internationale ervaring is ze de perfecte toevoeging aan het team van coaches dat er al zit. Stuk voor stuk toppers die hun sporen op muziekgebied ruimschoots hebben verdiend. Anouk, Ali B en Waylon hebben er een geduchte collega én concurrent bij, want wij zijn er van overtuigd dat Glennis populair zal zijn bij de talenten.'

Glennis Grace: 'Ik ben super vereerd dat ik als coach voor 'The Voice of Holland' ben gevraagd. 'The Voice' is vanaf het allereerste seizoen één van mijn favoriete programma's. Ik heb bijna alle afleveringen van Nederland, maar ook van UK en USA gezien. Ik geniet enorm van al dat talent en regelmatig jeukten mijn handen om als coach aan de slag te gaan. Ik ben een perfectionist en probeer het maximale uit mijzelf, maar ook uit anderen te halen. Dus be ready, als ik voor je draai en jij kiest voor mij dan ga ik voor je door het vuur!'