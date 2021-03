'GEWOON. BLOOT.': kinderen ontdekken de naakte waarheid

Vraag jij je soms af of je lichaam wel normaal is? Niet zo gek, want op Instagram, Snapchat en TikTok lijkt iedereen perfect!

Veel mensen gebruiken filters, make-up of gaan zelfs onder het mes om er beter uit te zien. Dat maakt het lastig om te zien wat nog 'echt' is. Daarom komt NPO Zapp met 'Gewoon. Bloot.'. Een programma waarin een groep kinderen onder leiding van presentator Edson da Graça vijf doodgewone mensen het hemd van het lijf vraagt. Letterlijk! Want onze gasten zijn poedelnaakt.

Kinderen worden dagelijks geconfronteerd met grote hoeveelheden reclame-uitingen. Het beeld dat daarin wordt neergezet is vaak gemanipuleerd en niet hoe een lijf er in het echt uit ziet. Dat heeft impact op de manier waarop kinderen zichzelf zien en het ideaalbeeld dat ze hebben. Tel daar alle perfecte plaatjes bij op die ze iedere dag voorbij zien komen op social media, en je kunt je wel voorstellen dat veel kinderen al op jonge leeftijd onzeker zijn over hun lijf.

Meer gewone blote lichamen = positiever lichaamsbeeld

Onderzoek wijst uit dat mensen een positiever lichaamsbeeld en zelfbeeld krijgen als ze vaker blote lichamen van gewone mensen zien, in plaats van de 'perfecte' lichamen die de media ons voorschotelen. Lichaamsdelen zijn er in alle soorten en maten.., en niemand zou zich daarvoor hoeven schamen. In 'Gewoon. Bloot.' geven daarom iedere aflevering vijf doodgewone Nederlanders in allerlei soorten en maten zich bloot. En gaan daar openhartig over in gesprek met een groep kinderen uit groep 7 en 8.

Iedere aflevering staat een ander onderwerp centraal, waarover de kinderen de poedelnaakte gasten aan de tand voelen. Aan bod komen o.a. de billen, borsten, piemel en vagina; lichaamsdelen die veranderen, en een belangrijke rol spelen bij kinderen aan het begin van hun puberteit. Nieuwsgierig en onbevangen, zoals alleen kinderen dat kunnen, bekijken en bevragen ze de gasten en ontdekken zo de naakte waarheid. Zonder filters. En wat blijkt, groot, klein, dik, dun.. iedereen is anders. Maar we zijn allemaal toch vooral heel gewoon.

'Gewoon. Bloot.' is een remake van de Deense serie 'Ultra smider tøjet' en wordt geproduceerd door Warner Bros. in coproductie met de NTR. Het programma bestaat uit 8 afleveringen van 15 minuten, en is ontwikkeld in samenwerking met Rutgers, Kenniscentrum Seksualiteit.

'Gewoon. Bloot.', op zondag vanaf 21 maart om 19.20 uur bij de NTR op NPO Zapp.