'Getekend': 5 krachtige portretten van slachtoffers kindermishandeling

Foto: © Evangelische Omroep 2020

Gaan verdriet en woede samen met hoop en levenskracht? Botsende emoties strijden om voorrang in 'Getekend – sporen van kindermishandeling', een serie die de EO start voorafgaand aan de Week tegen Kindermishandeling, in november.

In elke aflevering tekent kunstenaar Herman van Hoogdalem een van de slachtoffers. In zijn atelier vertellen de slachtoffers hem over hun duistere kinderjaren, waarover een aantal van de geportretteerden nooit eerder heeft gesproken.

Jaarlijks worden in Nederland rond de 119.000 kinderen mishandeld. Tientallen overlijden aan de gevolgen. Velen zijn getekend voor het leven. De verhalen van Jurgen, Mary-Jane, Sabrina, Fouad en Hameeda zijn intens. De één is getekend door huiselijk geweld, de ander door seksueel misbruik. Ondanks de trauma’s die ze hebben doorstaan, vonden ze de kracht om te overleven, toen als kind, nu als volwassene. Ze zijn getekend, maar er is ook herstel.

Van Hoogdalem: 'Terwijl zij vertelden, mocht ik kijken, tekenen en luisteren. Van ieder maakte ik verschillende schetsen die, naar ik hoop, recht doen aan de kwetsbaarheid van toen en de kracht van nu.'

Maker van de serie, oud-presentator Gijs Wanders: 'Tijdens de gesprekken vroeg ik me vaak af: hoe kun je kindermishandeling of -misbruik signaleren als de slachtoffers zwijgen? Inmiddels weet ik het antwoord: door nog beter te kijken en te luisteren, door hun vertrouwen te winnen. Ik begrijp waarom ze jaren later alsnog het slot van hun mond halen: het is een noodsignaal naar de samenleving en een bevrijding van zichzelf.'

In de serie 'Getekend – sporen van kindermishandeling' maken de slachtoffers duidelijk hoe ingrijpend de gevolgen zijn. De verhalen zetten aan tot gesprek over een urgent, maar ook heikel onderwerp.

'Getekend', vanaf woensdag 11 november om 21.10 uur bij de EO op NPO 2.