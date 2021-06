Georgina Verbaan schittert in Netflix serie van succesvolle filmreeks 'Misfit'

Netflix kondigt de nieuwe cast aan voor 'Misfit: De Serie', een opvolger gebaseerd op de succesvolle filmreeks 'Misfit'. In de serie zien we naast vertrouwde gezichten als Djamila, Niek Roozen en Fenna Ramos, nieuwe rollen voor Georgina Verbaan, Britt Scholte, Noah de Nooij, Simone Giel, Vincent Visser en Eliyha Altena.

De serie is geproduceerd door NewBe en Splendid Film en is vanaf komend najaar te zien op Netflix.

Over 'Misfit: De Serie'

De Misfits gaan een te gek jaar tegemoet! De vriendengroep werkt namelijk aan een super vette musical. Terwijl ze druk bezig zijn met het maken van muziek en het verzinnen van de choreografieën, krijgen ze te horen dat de musical onverwachts wordt verboden. De nieuwe schooldirectrice Agnes (Georgina Verbaan) wil dat de focus ligt op discipline, hoge cijfers en heel veel studeren. Maar daar laat Julia (Djamila) het niet bij zitten. Samen met de Misfits en nieuwe vrienden werken ze in het geheim aan de musical om het nieuwe schoolsysteem te saboteren. Gaat het de vriendengroep lukken om hun droom musical op te voeren en hun school terug te krijgen?

Nieuwe cast

De cast van 'Misfit: De Serie' bestaat uit terugkerende talenten als Djamila, Niek Roozen, Jolijn Henneman, Fenna Ramos, Bente Fokkens, Jill Schirnhofer en Nienke van Dijk. Nieuwe rollen in de serie zijn:

Agnes - Georgina Verbaan

Directrice Agnes Wilgenburg heeft maar 1 doel voor ogen en dat is Het Hoogland toe te mogen voegen aan haar lijst met overwinningen. Als succesvol scholendokter voert ze een ijzeren beleid. Maar het Hoogland lijkt een grotere uitdaging dan Agnes in eerste instantie had verwacht.

Bibi-Anne - Britt Scholte

Bibi-Anne, fashionista, alleskunner en P.A. van Sterre Hagendoorn. De snelle Bibi-Anne weet met een vingerknip alles te regelen voor haar vriendin Sterre. Ze is zelfs zo snel en heeft zo veel contacten dat het zelfs Sterre onzeker maakt.

Jason - Noah de Nooij

Sympathieke alleskunner Jason is een uitwisselingsstudent uit Singapore en woont dit schooljaar bij Julia in huis. Jason is perfect: je kan hem op geen fout betrappen, hij lijkt echt in alles uit te blinken! Kan iemand wel zo perfect zijn?

Lisa - Simone Giel

Zeg je hoge punten, dan zeg je Lisa! Als een van de slimsten van het Hoogland fietst Lisa fluitend door het schooljaar heen. Haar leven staat in het teken van leren, maar dankzij de Misfits leert Lisa dat er ook een leven naast cijfers en toetsen is.

Viggo - Vincent Visser

De sportieve Viggo is de leider van sport-squad. Zijn wat ondoorgrondelijke houding brengt hem wel eens in de problemen, maar uiteindelijk weet ook Viggo zijn hart te volgen en maakt hij alles goed.

Morris - Eliyha Altena

Horror-game designer Morris, of 'Snorris' zoals Magenta hem noemt, verstopt zich het liefst achter zijn laptop. Spotlights, zingen of acteren lijkt niks voor hem. Wanneer hij verliefd wordt op een van zijn klasgenoten vraagt hij Magenta om advies. Hoe kan hij dit het beste aanpakken?

De serie zal vanaf het najaar 2021 te zien zijn op Netflix.