Genomineerden KRO-NCRV's 'Veer-In-Je-Reet Award' bekend

Foto: © KRO-NCRV 2021

Yasin (12), Kayleigh (9) en Rembrandt (11) zijn genomineerd voor KRO-NCRV's 'Veer-In-Je-Reet Award'. Uit bijna 400 aanmeldingen werd hun initiatief geselecteerd door een jury, bestaande uit Tim Hogenbosch (beter bekend als Boswachter Tim), Jetske van den Elsen en Edson da Graça.

De jury was onder de indruk van alle hartverwarmende initiatieven van deze jonge helden. Stemmen op deze genomineerden kan van 16 tot en met 31 januari via kro-ncrv.nl/veer. De winnaar krijgt de prijs tijdens de Zapp Awards op 13 februari uit handen van Tim Senders.

Yasin

Al de hele coronaperiode doet Yasin boodschappen voor ouderen en mensen die tot de risicogroep behoren, soms voor wel tien mensen per dag. Mensen sturen een boodschappenlijst door en hij brengt hen vervolgens de boodschappen. Yasin heeft nu een aantal vaste adressen en heeft er nu veel oudere vrienden bij.

Kayleigh

Toen Kayleigh in de eerste lockdown thuis kwam te zitten realiseerde ze zich dat niet iedereen zoveel speelgoed heeft als zij. Dus besloot ze armbandjes en sleutelhangers te maken en te verkopen. Ze heeft hier bijna 400 euro mee verdiend en met dat geld heeft ze speelgoed gekocht voor de speelgoedbank.

Rembrandt

Mensen blij maken is het liefste wat Rembrandt doet. In het begin van de lockdown in maart vond hij het zielig dat er zo veel mensen alleen zaten en die kon hij, volgens hem, het makkelijkste blij maken met een tekening. Zo is hij Blijmakers gestart. Hij heeft in de eerste lockdown zo wel 800 tekeningen weggebracht naar politie, brandweer, mensen in de zorg en ouderen in verzorgingstehuizen.

KRO-NCRV reikt dit jaar de 'Veer-In-Je-Reet Award' uit aan een kind met het mooiste initiatief in coronatijd. De 'Veer-In-Je-Reet Award' is een prijs voor kinderen die belangeloos iets gedaan hebben om het leven van anderen wat mooier te maken. Dit jaar staat de award volledig in het teken van corona-gerelateerde initiatieven van kinderen.

De uitreiking van de 'Veer-In-Je-Reet Award' bij de Zapp Awards, zaterdag 13 februari om 19.20 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.