Geniet mee met de 'Vrienden van Amstel LIVE 2020' bij SBS6

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Vorige week opende de grootste Amstelkroeg van Nederland haar deuren. Naast de 160.000 bezoekers, is ook SBS6 aanwezig om alle mooie momenten van de 'Vrienden van Amstel LIVE' vast te leggen.

Zo kan heel Nederland vanuit zijn eigen huiskamer genieten van de uitverkochte shows in Rotterdam Ahoy. De 22e editie van 'Vrienden van Amstel LIVE' wordt uitgezonden op 30 januari bij SBS6.

Verrassende duetten en muzikale combinaties passeren tijdens de avond de revue. In de registratie van het evenement is onder andere de bijzondere samenwerking tussen DI-RECT en Kensington te zien. Samen met een 40-koppig orkest en koor speelden de bands hits van hun jeugdidolen Nirvana, Rage Against The Machine, Oasis, Blur en Robbie Williams.

Ook brengen DJ’s Sunnery James & Ryan Marciano samen met Guus Meeuwis, Rowwen Hèze, André Hazes en Nick & Simon Nederpop klassiekers in een verrassende dance uitvoering. De show wordt afgesloten met Kraantje Pappie, Joshua Nolet (Chef’ Special) en Typhoon die onder een immense waterval met special effects vanuit de bekende kroonluchter de hit van Macklemore & Lewis 'Can’t Hold Us'' in een Nederlands jasje steken.

De tv-registratie wordt gepresenteerd door radio-dj Giel Beelen. Nick & Simon zijn als gastheren van 'Vrienden van Amstel LIVE' verantwoordelijk voor de presentatie van de show zelf.

'Vrienden Van Amstel Live 2020', donderdag 30 januari om 20.30 op SBS6 en vanaf 22.30 uur op Veronica.