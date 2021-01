Geertjan Lassche ('Frontberichten') wint prijs 'Journalist van het Jaar 2020'

Foto: © BNNVARA 2021

Geertjan Lassche heeft voor het BNNVARA-programma 'Frontberichten' de prijs 'Journalist van het Jaar 2020' gewonnen. In 'Frontberichten' lieten artsen, verpleegkundigen, leerkrachten en andere mensen met cruciale beroepen zien hoe ze het land beter maakten en onze samenleving draaiende hielden.

Lassche, bedenker en regisseur van het programma, kreeg de prijs uitgereikt door demissionair minister van Onderwijs en Media Arie Slob.

De redactie van Villamedia en de adviesraad van de redactie kiezen met elkaar de Journalist van het Jaar waarbij ze de meest in het oog springende journalistieke prestatie van een prijs voorzien. Uit hun juryrapport: 'De prijs is voor hem, en daarmee implicite ook voor het team van BNNVARA dat het programma maakte en de zorgmedewerkers die hun vlogs instuurden. Gezamenlijk lieten zij zien waartoe journalistiek in staat is, wat de meerwaarde van journalistiek is. Daar komen waar de crisis echt plaatsvindt, waar de strijd wordt gestereden, waar we kennis van moeten nemen om de situatie goed te kunnen inschatten. 'Frontberichten' is een op-en-top journalistiek programma dat in crisistijd van een groot nadeel, de journalist kon er niet bij zijn, een voordeel wist te maken.'

Geertjan Lassche: 'Ik ben blij dat ik 'Frontberichten' samen met het geweldige team van BNNVARA heb mogen maken. Waarachtige verhalen over onbekende Nederlanders die midden in de samenleving staan. Deze 'gewone Nederlanders' zijn in deze bizarre coronatijd onmisbaar gebleken. Voor mij als journalist is dit de mooiste erkenning. In dit programma komt veel samen waar ik al jaren documentaires over maak.'

Journalist en documentairemaker Geertjan Lassche maakte eerder voor BNNVARA onder meer de veelgeprezen documentairereeks 'Break Free' en de documentaires 'Jongens van de Bouw' en 'Het Laatste Jaar van FC Twente'.