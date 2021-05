Geen 'Opgelicht?!', 'Blauw Bloed' en 'Typisch' meer bij NPO

In 2022 is er geen plaats meer voor de programma's 'Opgelicht?!' (AVROTROS), 'Blauw Bloed' (EO) en 'Typisch' bij de publieke omroep NPO. Dat is bevestigd aan het AD. AVROTROS is zeer ontstemd over het verdwijnen van een van haar klassiekers.

'Opgelicht?!' verdwijnt na 21 jaar bij de NPO. Daarmee verliest AVROTROS na 21 jaar één van haar iconische titels. De beslissing kadert in het voornemen van NPO om vanaf 2022 voluit voor vernieuwing van haar programmering te gaan. AVROTROS heft nog geprobeerd om met de NPO te praten over inhoudelijke vernieuwing van het format, maar de publieke omroep blijft bij het besluit om 'Opgelicht?!' vanaf volgend jaar van de buis te halen.

AVROTROS en zeker ook presentator Jaap Jongbloed zijn 'not amused' met de plannen van de NPO. 'We vinden het onbegrijpelijk dat 'Opgelicht?!' verdwijnt. Het is het enige programma bij de publieke omroep dat oplichters in beeld brengt en mensen waarschuwt voor fraudepraktijken. Dát is de kerntaak van de NPO. We begrijpen niks van deze keuze, zeker als je bedenkt dat het wekelijks nog circa 1 miljoen kijkers trekt', stelt een woordvoerder van AVROTROS in het AD. En ook Jaap Jongbloed reageert: 'Als dit programma verdwijnt, worden heel veel mensen onnodig slachtoffer van oplichters. Wij zitten ze op de hielen. Sterker nog, ik denk dat oplichters een bloemetje sturen naar de NPO.'

Naast 'Opgelicht?!' is de NPO ook voornemens om de titels 'Blauw Bloed' en 'Typisch' uit het programma-aanbod te halen. Voor het royaltyprogramma van de Evangelische Omroep wordt momenteel nog onderhandeld. Verhuis naar ander net en tijdstip behoren tot de mogelijkheden. Maar uitsluitsel is er nog niet. 'Typisch' van BNNVARA en NPO verdwijnt al zeker in 2022. Een opvolger is al in de maak.

NPO besloot eerder al om 'Andere Tijden' (NTR) te schrappen. Toch werd er een overeenkomst gevonden zodat het geschiedenisprogramma toch nog aan boord kon blijven. Naar verluidt zou de NPO nog meer titels willen schrappen. Omroepen en programmamakers wachten bang de toekomst van hun titels af.

Bron: ad.nl