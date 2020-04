Gebarentolk bij Koningsdag en Dodenherdenking

De uitzendingen rond Koningsdag en Dodenherdenking (NOS) worden voor doven en slechthorenden ook dit jaar bij de NPO voorzien van een gebarentolk, naast de gebruikelijke ondertiteling via TT888.

De uitzendingen met gebarentolk zijn te volgen via het themakanaal NPO Nieuws.

Koningsdag met gebarentolk

Maandag 27 april van 10.05 uur tot ongeveer 11.40 uur Koningsdag op NPO Nieuws.

Dodenherdenking met gebarentolk

Maandag 4 mei, van 19.00 uur tot 20.25 uur Nationale Herdenking op NPO Nieuws.

Aansluitend wordt op NPO Nieuws het uitgestelde NOS Journaal ook voorzien van een gebarentolk.

NPO Nieuws is bij KPN te vinden op kanaal 43, bij Ziggo op kanaal 501 en bij T-Mobile op kanaal 260. NPO Nieuws is online te zien via NPO Start, zie npostart.nl/live/npo-nieuws.