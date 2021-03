FvD-lijsttrekker Thierry Baudet zegt paar uur van tevoren af voor live interview in 'EenVandaag'

Een paar uur voor het live interview in de uitzending van 'EenVandaag', heeft Forum voor Democratie-lijsttrekker Thierry Baudet afgezegd. Dat heeft zijn woordvoerder laten weten.

Afgelopen week ontving 'EenVandaag' in de studio lijsttrekkers van partijen die niet deelnemen aan het EenVandaag verkiezingsdebat, zodat ook zij hun standpunten konden laten horen. Zaterdag zou het de beurt zijn aan Baudet.

Als reden voor het afzeggen noemt zijn woordvoerder dat Baudet, na het optreden bij RTL-talkshow 'Jinek' afgelopen donderdag, 'even geen behoefte meer heeft aan dit soort programma’s.' 'Ook de invloed van een uitzending op de veiligheid van de FVD-lijsttrekker speelt mee', voegt de woordvoerder daaraan toe.

Enorm teleurstellend

Hoofdredacteur Rene van Brakel noemt het 'enorm teleurstellend' dat Baudet, enkele uren voor de uitzending, het interview afzegt. 'Alle andere politici die we hebben uitgenodigd, namen wel deel aan de interviewreeks met lijsttrekkers, of hebben toegezegd voor het debat van aanstaande maandag.'

Hij vervolgt: 'Baudet zegt dat hij na zijn optreden bij 'Jinek' 'geen behoefte heeft aan meer van dit soort programma's', maar 'EenVandaag' is een actualiteitenprogramma, geen talkshow. Ook is er geen column van een cabaretier of een andere politicus met wie hij in debat hoeft. Juist in deze verkiezingstijd zouden politici niet moeten weglopen voor een kritisch vraaggesprek. Het is treurig dat Baudet dat wel doet.'

Onderzoek EenVandaag Opiniepanel

Met het EenVandaag Opiniepanel is er onderzoek gedaan onder kiezers en hoe zijn achterban denken over de standpunten van Forum voor Democratie en het optreden van Thierry Baudet.

