Freek Vonk eerste gast nieuw seizoen 'Sterren op het Doek'

Foto: Omroep MAX - © Roland. J. Reinders 2019

Bioloog en televisiepresentator prof. dr. Freek Vonk is de eerste gast van het nieuwe seizoen van het MAX-programma 'Sterren op het Doek'. Ook nu geven in totaal acht prominenten zich over aan de doorgrondende blikken van drie kunstenaars en de prikkelende vragen van presentator zcan Akyol. Wat laten ze van zichzelf zien? En wat juist niet?

Elke aflevering worden drie portretten gemaakt: in hoeverre hebben de kunstenaars hun model weten te vangen? De gast staat voor een mooie, maar moeilijke keuze want er gaat uiteindelijk maar één doek mee naar huis.

In deze eerste aflevering spreekt Özcan Akyol met de altijd energieke Freek Vonk in Naturalis Leiden. De avontuurlijke duizendpoot vertelt over zijn jeugd, de balans tussen werk en privé én over de bijzondere band met zijn ouders. Aan drie getalenteerde kunstenaars de eer om van de beweeglijke bioloog een portret te maken.

Freek Vonk: 'Ik ben nog nooit eerder geportretteerd, maar aan Eus heb ik me met alle vertrouwen en plezier bloot gegeven. Het was een geweldige ervaring! Het door mij gekozen schilderij heeft inmiddels een mooi plekje thuis gekregen.'

De overige BN'ers die zich laten portretteren in het nieuwe seizoen van 'Sterren op het Doek' worden binnenkort bekend gemaakt.

Veilingsite 'Sterren op het Doek'

Aan het einde van de aflevering van 'Sterren op het Doek' mag de BN’er één schilderij kiezen en mee naar huis nemen. De overige doeken worden geveild voor het goede doel dat zij hebben uitgekozen. Na elke uitzending kan een bod uitgebracht worden door het publiek via de veilingsite: www.sterrenophetdoek.nl.

'Sterren op het Doek', zaterdag 13 maart wekelijks om 20.35 uur bij Omroep MAX op NPO 2.