'Fred & Say Yes' zijn terug zoals we gewend zijn

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2020

Tijden veranderen en de wereld is niet meer zoals die is geweest, maar n programma is terug zoals we gewend zijn! Stylist en presentator Fred van Leer presenteert in augustus een gloednieuw seizoen van het populaire TLC-programma 'Say Yes To The Dress Benelux'.

Met ook dit jaar een bruid die binnen haar budget móet blijven. Een bruid waarvan de moeder haar mening niet onder stoelen of banken schuift. Een bruid die een prinsessen jurk of een extra sexy jurk zoekt. Een bruid waarvan haar BFF denkt dat haar mening belangrijker is dan die van de bruid zelf. En een bruid die 'JA' zegt tegen de perfecte jurk voor haar grote dag.

Kortom 'Say Yes' waar we zo van houden! 'Er is een jurk voor iedereen en het is onze taak om die te vinden voor elke bruid', aldus Fred, die ook dit seizoen weer wordt bijgestaan door de stylisten van Koonings The Wedding Palace. 'Say Yes To The Dress Benelux' is vanaf dinsdag 11 augustus om 20.30 uur te zien bij TLC en op Dplay.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen komen drie jonge bruiden langs die allemaal uitkijken naar hun droomjurk. Trouwen is de grote droom van de goedgebekte en goudeerlijke Merel (25). Zij bedacht op haar 14e dat ze in 2020 zou gaan trouwen en droomt al jaren van een prinsessenjurk. Boft zij even dat Fred aan haar zijde staat en haar plan lijkt te gaan lukken!

De 23-jarige studente Rianne is op zoek naar een hele bijzondere jurk, omdat ze in het huwelijksbootje stapt met haar grote liefde. Hij is ongeneeslijk ziek en daarom willen ze niets liever dan trouwen, maar met een studentenbudget een trouwjurk uitzoeken is geen gemakkelijke opgave. Koonings steekt deze aanstaande bruid een hart onder de riem met een bijzondere verrassing.

De pittige Daniela (21) weet goed wat ze wil en brengt een entourage met zich mee met veel verschillende meningen. De jonge bruid zoekt voor haar bruiloft vol Oost-Europese tradities een unieke jurk waarin ze de show steelt. Maar al snel blijkt dat ze hele andere ideeën heeft over de perfecte trouwjurk dan haar moeder en schoonmoeder. Kan Fred deze aanstaande bruid helpen met de keuze waar zij zelf én haar entourage voor 100% achter staan?

'Het voelt dit jaar extra goed dat we deze serie weer hebben mogen maken. In de huidige realiteit is zoveel anders, maar wij zijn lekker gebleven! Hoe fijn is dat? Het vertrouwde programma waarbij je kunt wegdromen bij de perfecte jurk of stiekem een eigen jurk uitzoekt. Dus laat je weer heerlijk meeslepen en geniet van alle pracht en praal!', aldus Fred over het nieuwe seizoen.

'Say Yes To The Dress Benelux' bestaat uit tien afleveringen en is vanaf dinsdag 11 augustus om 20.30 uur te zien bij TLC. Op Dplay is de eerste aflevering al vanaf dinsdag 4 augustus te zien.