Frank van der Lende gaat 'Blokje Om' met Diederik Gommers, Claudia de Breij en Eric van Eerdenburg

Foto: © BNNVARA 2020

3FM-dj Frank van der Lende van de BNNVARA-middagshow 'Frank en Eva: Welkom bij de Club' spreekt in zijn nieuwe online videoserie 'Blokje Om' de hoofdrolspelers uit de coronacrisis.

Hij wandelt onder andere met IC-arts Diederik Gommers, theatermaker Claudia de Breij en Lowlandsdirecteur Eric van Eerdenburg. Vanuit hun eigen expertise of werkomgeving geven zij inzicht in de gevolgen van de pandemie. Hoe ziet een dag in hun leven er nu uit?

Frank: 'Dit was een bizar jaar waarin onze levens volledig op hun kop kwamen te staan door het coronavirus. Ik ben benieuwd: hoe ziet een dag in het leven van een hoofdrolspeler van de crisis eruit? Wat zijn hun verwachtingen voor volgend jaar? En... kunnen we weer naar Lowlands?'

In de eerste aflevering gaat Frank in gesprek met Diederik Gommers over zijn afgelopen jaar. Over zijn nieuwe bekendheid, Instagrampopulariteit, Famke Louise en Lowlands. Gommers blikt terug op het begin van de coronacrisis. Gommers: 'De eerste twee maanden van de coronacrisis zat ik in een flow om het probleem te tackelen en ik had zoiets van: we gaan dit met elkaar voor elkaar krijgen. Het gaat ons niet gebeuren dat we te weinig IC-bedden hebben. Als ik erbij betrokken ben en ik voel me een beetje verantwoordelijk, dan gaat het niet zo zijn dat het ons niet lukt. Dan haal ik alles uit de kast wat in me zit.'

'Serious Request: de Lifeline'

3FM-dj's Frank van der Lende & Eva Koreman, Sander Hoogendoorn & Sophie Hijlkema en Rob Janssen & Wijnand Speelman gaan van 18 t/m 24 december op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie in lockdown voor '3FM Serious Request: The Lifeline'. Met '3FM Serious Request: The Lifeline 2020' komt 3FM dit jaar in actie voor het Rode Kruis dat medische hulpverleners ontlast en verspreiding van corona tegengaat.

'Blokje Om' is vanaf maandag 23 november vier weken lang elke week te zien om 17.00 uur bij BNNVARA op het Youtubekanaal van 3FM.