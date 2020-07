Frank Evenblij presenteert 'Quiz met Ballen' bij BNNVARA op NPO 1

Wie weet het meest over het Nederlands elftal en alles daar omheen? Onder leiding van Frank Evenblij strijden in 'Quiz met Ballen' zes teams van oud-voetballers, cabaretiers en andere bekende Oranjefans om een plek in de finale.

De quiz is gemaakt door Rob Urgert en Joep van Deudekom en de heren zijn regelmatig in de fragmenten te zien. Kees Jansma is aanwezig als de grote Oranje specialist.

'Quiz met Ballen' zit vol fragmenten en verhalen uit legendarische wedstrijden van het Nederlandse elftal. Er is een eerste, een tweede helft en een verlenging waarin ballen kunnen worden verdiend. Deze ballen worden gebruikt in de beslissende ronde: de strafschoppen. Zes teams, bestaande uit drie bekende Nederlanders, spelen in twee poules tegen elkaar. De poulewinnaars spelen op 27 augustus de grote finale. De deelnemers zijn Anouk Hoogendijk, Pierre van Hooijdonk, Viggo Waas, Ronald de Boer, Arthur Numan, Andy van der Meijde, Leo Alkemade, Femke Heemskerk, Peter Heerschop, Ron Vlaar, Erik van Muiswinkel, Diana Kuip, Ellen Hoog, Roué Verveer, Rayen Panday, Sofie van den Enk en Fatima Moreira de Melo.

Frank Evenblij: 'Deze quiz is het beste alternatief voor deze voetballoze zomer die zo veelbelovend leek. We hebben vragen over geweldig mooie herinneringen aan EK's en WK's en de meest krankzinnige momenten uit de kampioenschappen komen voorbij. Tel daar de invulling van Joep en Rob bij op, de grandioze duiding van onze eigen Kees Jansma en de cabaretiers, liefhebbers en voetballers als kandidaten, genoeg ingrediënten om er een geweldige wedstrijd van te maken. Alleen ik kan het nog verpesten.'

Het format is afkomstig van Rob&Joep productions. 'Quiz met Ballen' is een coproductie van POSVIDEO en BNNVARA.

'Quiz met Ballen', vanaf 16 juli iedere donderdag om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.