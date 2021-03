'Francesco': een intiem portret van de paus op discovery+

Paus Franciscus leidt de Rooms-Katholieke Kerk inmiddels al acht jaar, in die tijd heeft hij de harten van vele gelovigen over de hele wereld gestolen. Al snel viel de paus op door zijn uitgesproken opvattingen, onder meer over het afschaffen van de doodstraf.

Maar ook door zijn directe contact met zijn volgelingen, waarbij hij niet schroomde om de voeten van sommigen te wassen. Voor het eerst krijgen we nu een beeld van deze populaire Paus in de documentaire 'Francesco' van de Oscar-genomineerde filmmaker Evgeny Afineevksy.

Evgeny Afineevsky kreeg volledig toegang tot de Paus en het Vaticaan, waardoor een zeer compleet beeld gegeven kan worden over het wereldwijde werk van deze Paus en zijn kijk op zaken als klimaatverandering, migratie en vluchtelingen, vrouwen empowerment, seksueel misbruik en LGBTQ-issues, de coronapandemie en vele andere maatschappelijke zaken.

De documentaire toont interviews met de Paus, alsook de mensen die nauw betrokken waren bij zijn werk de afgelopen jaren, zoals zijn neef Jose Ignacio Bergoglio en voormalig Paus Benedictus XVI. Ook zijn er gesprekken met Juan Carlos Cruz, een voorvechter voor de slachtoffers van seksueel misbruik en vluchtelingenadvocaat zuster Norma Pimentel.

'Ik ben enorm vereerd dat Paus Franciscus mij toestemming heeft gegeven om dit inspirerende monument over de belangrijkste zaken voor de mensheid op dit moment, te mogen maken', aldus Afineevksy. 'Zijn toewijding voor mensen over de hele wereld leidt ons uit deze historisch moeilijke tijd naar een betere toekomst. Hij is voor velen een baken van licht in deze wereld en hij streeft er elke dag naar om mensen te inspireren over hoe ze een brug kunnen bouwen naar een betere toekomst.'

De documentaire 'Francesco' levert zo een mooi en intiem portret op van de kerkelijk leider die de mensen wil inspireren met zijn boodschap van hoop.

De discovery+ Original documentaire 'Francesco' is vanaf 28 maart te zien bij discovery+. In de week voorafgaand aan Pasen zullen tevens de volgende documentaires beschikbaar komen: 'Resurrection', 'Inside the Vatican's Vault' en de documentaire reeks 'The Great Popes'.