'Follow de SOA' nieuwe coming-of-age dramaserie bij Videoland

Videoland komt met een nieuwe coming-of-age dramaserie: 'Follow de SOA'. Een ongemakkelijke grappige serie over liefde, intimiteit en vriendschap tijdens een seksuele ontdekkingsreis. ​Alles wordt bespreekbaar gemaakt en geen onderwerp geschuwd.

De Videoland Original 'Follow de SOA', geproduceerd door Fiction Valley, is vanaf 4 juni bij Videoland te zien.

Wanneer een SOA zich als een lopend vuurtje door haar jaarlaag verspreidt, en zo bij de vers ontmaagde 18-jarige Esmée (Damaris de Jong) terechtkomt, MOET ze weten waar deze vandaan komt. Ze begint aan een grondig onderzoek om de SOA in kaart te brengen, maar raakt al snel verstrikt in de spannende en uiteenlopende sekslevens van haar klasgenoten. Wat begint als een onschuldige onderzoeksvraag van een wiskunde-nerd, wordt een obsessieve zoektocht naar de overeenkomsten en verschillen tussen lust, seks en liefde bij anderen, maar vooral bij haarzelf. Er bestaat blijkbaar geen enkele wiskundige formule over hoe je om moet gaan met al die crazy hormonen in je lijf.

In 'Follow de SOA' is ruimte voor veel nieuw acteertalent zoals Damaris de Jong (Esmée), Reiky de Valk (Jacob), Hanneke van der Paardt (Rune), Tara Hetharia (Laura), Daniël Kolf (Lennart) en June Yanez (Philiomenia). Daarnaast zijn onder anderen Susan Visser en Jacob Derwig te zien als de ouders van Esmée en Benja Bruijning als conciërge van de school. Overige cast van 'Follow de SOA' wordt later nog bekendgemaakt.

Antoinette Beumer, Hoofd drama bij Videoland: 'Ongemakkelijk, grappig, liefdevol, spannend, intelligent, expliciet en taboedoorbrekend. Dat is eigenlijk wel hoe je 'Follow de SOA' het beste kan omschrijven. Een serie die past in de huidige tijdsgeest en past bij Videoland. Het is dichtbij, grensverleggend en spraakmakend. Hoewel de serie luchtig is, gaat de diepere laag van de serie ook over liefde, intimiteit, depressie, autisme, gender, geaardheid, seksualiteit en andere relevante problemen in het leven van jongeren waar niet vaak openlijk over gesproken wordt. Alles komt aan bod wat je over seks wilt weten maar niet durft te vragen. Een serie die ik eigenlijk zelf had willen zien toen ik jonger was, omdat het duidelijk maakt dat diversiteit de norm is.'

De Videoland Original 'Follow de SOA' is geregisseerd door Ties Schenk en wordt geproduceerd door Fiction Valley. Scenario's zijn geschreven door creative producer Oscar van Woensel, Saar Ponsioen, Inge Nirvana en Judith Goudsmit. De achtdelige serie is vanaf 4 juni exclusief te zien bij Videoland.

Videoland kent inmiddels al diverse succesvolle Videoland Originals waaronder de dramaseries 'Mocro Maffia', 'Lieve Mama', 'Nieuwe Buren', 'Judas', 'Meisje van Plezier', 'Soof', 'De Twaalf van Oldenheim', 'De Twaalf van Schouwendam', 'Random Shit', 'Zwarte Tulp' en er zijn nog een aantal nieuwe series in ontwikkeling.