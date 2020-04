Floortje Dessing onderzoekt zelfredzaamheid van Nederlanders tijdens coronacrisis

Foto: © BNNVARA 2020

Daar waar we kortgeleden nog in sneltreinvaart leefden is het land nu tot stilstand gekomen. De grenzen zijn dicht en de straten zijn leeg. Behalve de hulpverleners en andere mensen in vitale beroepen die keihard aan het werk zijn, zitten we thuis, afgezonderd van vrienden en familie.

Veel mensen zijn angstig en eenzamer dan ooit. Het leek Floortje mooi om in deze barre tijden de tijdgeest van nu te voorzien van optimisme en inspiratie. Daarom gaat ze op zoek naar inspirerende verhalen over veerkracht en zelfredzaamheid. Welke mindset past bij deze nieuwe werkelijkheid? Welke kwaliteiten, die nodig zijn om deze crisis te lijf te gaan, kunnen we in onszelf vinden? Hebben we die van nature nog in ons? Floortje gaat op zoek naar antwoorden in de overtuiging dat we veel meer kunnen dan we soms zelf denken.

In 'Floortje Naar Het Einde Van De Wereld' ontmoet Floortje mensen die vrijwillig afgezonderd leven van de maatschappij. De levensverhalen van deze mensen hebben veel kijkers de afgelopen jaren geïnspireerd. De hoofdpersonen zijn onder andere ervaren in home schooling en in het voorzien van eigen voedsel. Nu ervaart Floortje dat er ook in Nederland genoeg mensen zijn met dit soort kwaliteiten, waar we wat van kunnen leren.

Floortje: 'Het zijn verwarrende en verdrietige tijden, we proberen allemaal te dealen met de nieuwe realiteit, ik ook. Ik probeer in dit programma mensen te vinden in Nederland die ons kunnen inspireren, die ons verder kunnen helpen met hoe we met de nieuwe realiteit kunnen omgaan. Ik hoop dat we ondanks al het verdriet opbeurende en positieve verhalen kunnen vertellen, over wat we wél kunnen. Want ik ben ervan overtuigd dat we allemaal veel meer kunnen dan we soms zelf denken.'

Floortje spreekt op gepaste afstand met verschillende mensen. Ze gaat onder meer op stap met schaapherder Riaan Strijdom, die alles weet van alleen zijn, maar ook van het belang van de natuur om je heen. Naar wildplukker Edwin Florès, die laat zien dat je uit de wilde natuur voedsel kan halen. In een verstild Amsterdam praat Floortje met filosofe Marli Huijer, over ons leven dat tot stilstand is gekomen. Ze bezoekt de familie Boswijk, die midden in de randstad toch behoorlijk geïsoleerd woont op een vuurtoreneiland. Ze runnen daar normaal gesproken een restaurant waar dagelijks zo'n vijftig restaurantgasten aanmeren. Nu het restaurant tijdelijk gesloten is, moeten zij alle zeilen bijzetten. En via Skype spreekt Floortje haar zus die stewardess is en het coronavirus heeft. Ze zit in thuisquarantaine en deelt met Floortje haar verhaal.

Uiteraard worden bij het maken van het programma volledig de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

'Floortje Blijft Hier', vanaf donderdag 2 april elke donderdag om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.