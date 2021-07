'Flikken Rotterdam' keert vanaf 27 augustus terug op NPO 1

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2019

Vanaf vrijdag 27 augustus is 'Flikken Rotterdam' terug te zien op NPO 1. Dries is na de heftige gebeurtenis in seizoen 4 weliswaar weer aan het werk, maar vertoont gevaarlijk gedrag.

Hijzelf ziet het probleem niet waardoor hij Esther en anderen regelmatig in gevaar brengt. Noucha moet een persoonlijk verlies met behulp van Stan verwerken.

Als een aantal werknemers in een laboratorium wordt vermoord, starten de rechercheurs een onderzoek waarin al snel duidelijk wordt dat de enige overlevende het doelwit was. Stan, Noucha, Dries en Esther proberen uit te vinden waarom zij dood zou moeten en brengen haar ondertussen veilig onder in een safehouse. Er blijkt een verband tussen de overlevende laborante en een geneesmiddelonderzoek waaraan diverse jonge mensen hebben meegedaan. Met sommige van hen is het niet goed afgelopen. Daarnaast wordt in het laboratorium een chemische stof gevonden die er niet thuishoort. Een vertegenwoordiger van een groot farmaceutisch bedrijf meldt zich bij officier van justitie Hein Berg met vragen over deze stof. Voordat de rechercheurs hebben kunnen uitvinden wat voor middel van het bedrijf getest wordt, verdwijnen de resultaten van de testkliniek evanals de directeur van de aardbodem. De Rijksrecherche neemt het onderzoek over en concludeert dat het team, met name Esther, steken heeft laten vallen. Hein Berg en de rechercheurs zetten alles op alles om Esther vrij te pleiten door de ware toedracht te van de moorden te achterhalen. Daarbij speelt een lucratief geneesmiddel tegen een wereldwijde nieuwe pandemie een belangrijke rol. 'Flikken Rotterdam', vanaf vrijdag 27 augustus terug bij AVROTROS op NPO 1.