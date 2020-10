Finale 'Wie is de Mol?' live bij Pathé en Euroscoop te zien

Foto: © AVROTROS 2020

De spannende finale van het speciale jubileumseizoen 'Wie is de Mol?' is dit najaar wederom te zien op het grote doek in de bioscopen van Pathé en Euroscoop.

'Molloten' kunnen de ontknoping volgen bij 25 Pathé en Euroscoop bioscopen verspreid over heel Nederland. Uiteraard worden in alle bioscopen de 1,5 meter richtlijnen en hygiëne maatregelen gewaarborgd. De zinderende finale vindt plaats op zaterdag 24 oktober om 20.30 uru. De tickets zijn vandaag in de verkoop gegaan.

Locaties 'Wie is de Mol?' finale bij Pathé en Euroscoop

Pathé vertoonde dit voorjaar voor het eerst de 'Wie is de Mol?'-finale in haar bioscopen en dit was een groot succes. De voorstellingen waren grotendeels uitverkocht.

Via de website van Pathé (www.pathe.nl/WIDM) kunnen 'Wie is de Mol?'-fans een plek bemachtigen. Een kaartje kost slechts € 6. De volgende vestigingen van Pathé en Euroscoop tonen dit najaar de finale van 'Wie is de Mol?': Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Ede, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Helmond, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Den Haag, Scheveningen, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Zaandam en Zwolle.

De Pathé en Euroscoop bioscopen zijn open met een beperkte capaciteit van 30 bezoekers per zaal. Uiteraard worden alle 1,5 meter richtlijnen en hygiëne maatregelen gewaarborgd. Lees alle maatregelen hier: pathe.nl/corona.