Spanning achter de B&B-deuren: pakken de eerste singles hun koffers?

Bij romantiek hoort ook confrontatie en eerlijkheid. Zo ook in een nieuwe week van 'B&B Zoekt Lief'. In Zuid-Afrika loopt de spanning op tussen Jos en Linda. Het 'afwasmoment' van vorige week is haar duidelijk bijgebleven.

'Ik voel me niet goed bij de manier waarop je communiceert met mij', zegt ze. 'Ik krijg het gevoel dat je me als personeel behandelt.' Maar Jos toont weinig begrip: 'Ik ga me niet veranderen voor iemand anders.'

Ook in Corsica sluipt de twijfel binnen. Bjorn vindt dat Greet te weinig moeite voor hem doet. 'Als ik als gast niet echt iets voorgeschoteld krijg, vind ik dat niet de mooiste manier van ontvangst', zegt hij. En wanneer de West-Vlaamse vrijgezel Jurgen arriveert, wordt Bjorn al helemaal ongemakkelijk. Pakt hij zijn koffers of geeft hij het toch nog een kans?

In Frankrijk laat Kurt zijn romantiek de vrije loop. Hij neemt Joeri mee op een picknick met uitzicht over de streek. Maar wanneer Kurt vertelt dat hij ooit monnik was, valt Joeri bijna van de heuvel. 'Dat had ik nu echt niet verwacht! Wie denkt daar ook aan?' Ondertussen heeft Vincent het echt gehad met zijn rol in de B&B. 'De anderen zijn hier met vakantie, ik moet werken. Slavenarbeid!', klinkt het.

In Mexico is er duidelijk een klik tussen Ken en Claudia, en dat merkt ook Laura. 'Ze zijn de hele tijd samen geweest, ik merk dat hij meer naar haar toe trekt', zegt ze. In Nederland gaat het er sensueel aan toe. Jet daagt Eric uit met een intiem vragenspelletje op café. 'Ben jij een kinky persoon? Heb je al seks gehad met meerdere personen?', vraagt Jet.

'B&B Zoekt Lief', van maandag 14 juli tot donderdag 17 juli om 20.05 uur bij VTM.