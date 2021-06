Film 'Jihad van Liefde' te zien op NPO 3

'Jihad van Liefde' is een inspirerende verfilming van de gelijknamige voorstelling en boek over Mohamed El Bachiri (gespeeld door George Tobal), die in 2016 zijn grote liefde Loubna verloor bij de terreuraanslag in de Brusselse metro.

De film vertelt het verhaal van een gewone man die getroffen wordt door het noodlot, maar in zijn intense verdriet, haat met liefde bestrijdt en kiest voor verzoening. Een man die menselijk blijft, terwijl hem iets onmenselijks is aangedaan. Zijn indrukwekkende verhaal en bovenmenselijke mentale kracht geven uitdrukking aan zijn liefde, verdriet en veerkracht.

In de film speelt George Elias Tobal de hoofdrol. 'Het is een voorrecht om zo'n bijzonder en belangrijk verhaal te mogen vertolken. Ik hoop dat ik met deze adaptatie recht heb gedaan aan het verhaal van Mohamed El Bashiri en de theatervoorstelling van Eran Ben Michaël . Het was een nederig makende ervaring en een bijzondere reis die ik samen met Johan en de crew heb afgelegd. Ik ben daar zeer dankbaar voor', aldus George.

Regisseur Johan Timmers koos ervoor om geen theaterregistratie te maken, maar de monoloog te verfilmen op de plek waar dit verhaal zich werkelijk afspeelt: de wijk Molenbeek in Brussel.

'Jihad van Liefde' is een tv-adaptatie van de gelijknamige theatervoorstelling van Meervaart en SenF Theaterpartners in samenwerking met George en Eran Producties en het Amsterdams Andalusisch Orkest. De film is gebaseerd op het succesvolle boek 'Een jihad van liefde' van Mohamed El Bachiri, opgetekend door David Van Reybrouck, wat inmiddels meer dan 100.000 keer is verkocht.

Credits

Tekst en bewerking: Sarah Ringoet

Theaterregie: Eran Ben-Michaël

Regie televisie: Johan Timmers

Over George Elias Tobal

Acteur, regisseur en theatermaker George Elias Tobal (35) is naast zijn succesvolle theatervoorstellingen ook bekend van tv-series en films. Hij schitterde o.a. in 'Papadag', 'Project Orpheus', 'Com vs Killer' en 'Noord Zuid'. Voor de film 'Jungle' ontving hij een Gouden Kalf voor beste hoofdrol.

'Jihad van Liefde', zaterdag 5 juni om 23.00 uur bij de NTR op NPO 3.