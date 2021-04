Filemon Wesselink duikt in de wereld van complotten

ComplottheorieŽn zijn van alle tijden. Vaak wantrouwen complotdenkers de plannen van elites, regeringen, wetenschappers en media. Onder invloed van de coronacrisis is dit wantrouwen enorm gegroeid en worden we in het nieuws veel vaker dan voorheen met complottheorieŽn geconfronteerd.

Maar we zien eigenlijk nooit de mens erachter. Wie zijn ze? Waarom denken ze wat ze denken? En kun je er ook iets van opsteken?

Critici buitelen over elkaar heen om hier antwoord op te geven: van 'je moet ze geen podium geven, want dat is gevaarlijk' tot 'je moet met ze in gesprek want anders radicaliseren ze'. Filemon Wesselink kiest voor het laatste en geeft in 'Filemon en de Complotten' een inkijkje in de wereld van de complotdenker. Elke aflevering portretteert hij er drie, van personen die geloven in het gevaar van 5G tot coronacomplotten en buitenaards leven. Met een open blik treedt Filemon ze tegemoet en duikt in de levens van de complotdenkers.

Filemon: 'Ik heb zulke bijzondere mensen ontmoet deze serie, ik viel van de ene in de andere verbazing. Soms positief, soms negatief. Maar het gesprek aangaan met andersdenkenden is altijd interessant en soms leerzaam.'

In de eerste aflevering gaat Filemon op bezoek bij Wilma. Ze werd ziek door straling en spande een rechtszaak aan tegen 5G. Dit werd een doorbraak, want de rechter oordeelde dat verhoogde gezondheidsrisico's niet zijn uitgesloten. Charlotte en Arno werden ook ziek door straling. Zij denken dat 5G ons op afstand bestuurt en dat er chips in het coronavaccin zitten. Dingeman heeft ervaringen die lijken op een psychose, maar volgens hem is dat 'het kwaad'. Hij wordt al jaren achtervolgd door de overheid en hogere krachten omdat hij te veel zou weten over hun slechte intenties.

In de tweede aflevering volgt Filemon Morchedai (Morry) die in de huidige pandemie parallellen ziet met de Tweede Wereldoorlog en opstaat voor zijn vrijheid. Hij heeft veel familieleden verloren in oorlogstijd en ziet het als zijn roeping om iets te doen tegen het volgzame karakter van Nederlanders. Nadia is sinds de coronacrisis opgestaan als activist. Ze is voorvechter van een ander beleid en de massamedia zou zich moeten schamen. Ze is dan ook blij met de mogelijkheid haar verhaal te doen. Leo is vanaf het begin aangesloten bij de gele hesjes. Hij kan zich enorm druk maken en hoe slecht zijn lichamelijke conditie ook is, hij is altijd op de been om te strijden voor de waarheid.

'Filemon en de Complotten' is een coproductie van BNNVARA en Witte Geit.

'Filemon en de Complotten', vanaf 12 april wekelijks te zien om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 3.