Ferdinand Grapperhaus, Henk van Essen en Olga Commandeur in nieuwe zomerserie 'EenVandaag'

Foto: © AVROTROS 2018

'EenVandaag', het actualiteitenprogramma van AVROTROS, komt vanaf 27 juli met de zomerserie De Wandeling. De alom bekende Een(d)Vandaag-auto is niet coronaproof bevonden en daarom trekken de verslaggevers van 'EenVandaag' dit jaar de wandelschoenen aan.

Op een veilige afstand van 1,5 meter interviewen zij tien gasten voor wie 2020 een betekenisvol jaar is. Dit levert bijzondere portretten op met onder meer justitieminister Ferdinand Grapperhaus, korpschef Henk van Essen en fitnesslegende Olga Commandeur. De Wandeling is vanaf maandag 27 juli dagelijks te zien bij 'EenVandaag' om 18.15 uur op NPO 1.

'EenVandaag' wandelt onder meer met Maurice de Hond. Dit jaar is voor hem niet alleen bijzonder vanwege zijn kruistocht tegen het RIVM, maar ook door het overlijden van zijn zoon Marc. Hij zegt daarover: 'Die laatste fase is zo bijzonder en positief geweest, dat ik het woord missen niet echt wil toelaten.' Geert Dales blikt in zijn wandeling terug op zijn vertrek als partijvoorzitter van 50Plus: 'Het is onbegrijpelijk hoe in twee maanden tijd de tent tot de grond toe is afgebroken.' 'EenVandaag' loopt met programmamaker en schrijver Splinter Chabot naar het homomonument in Amsterdam. Daar vertelt hij over jezelf zijn; in de liefde, in werk en in wat je draagt: 'Neem je hier aanstoot aan? Dat is dan echt heel erg jammer voor jou.'

Andere gasten in De Wandeling zijn actrice Margot Ros, theatermaakster Bodil de la Parra, minister, D66-lijsttrekker Sigrid Kaag en zanger Jeangu Macrooy.

De Wandeling, vanaf maandag 27 juli dagelijks bij 'EenVandaag' (AVROTROS) om 18.15 uur op NPO 1.