Feest van herkenning voor de allerkleinsten in nieuwste Videoland Original 'Woezel & Pip: Vriendjesclub'

Foto: Videoland - © RTL 2021

Woezel & Pip bestempelen hun status op de Nederlandse markt met een exclusieve deal met Videoland. De beste vriendjes uit de Tovertuin, die vorig jaar hun vijftienjarig jubileum vierden en bekend zijn van onder anderen hun boeken, theatertournees, (internationale) animatieserie en animatie bioscoopfilm, claimen met 'Woezel & Pip: Vriendjesclub' hun positie op de groeiende on demand markt. Een interactief en educatief format voor kinderen, samen met kinderen gemaakt.

Lucy en Dinand Woesthoff - eigenaren van Dromenjager, het bedrijf achter Woezel & Pip: 'Na vijftien jaar hebben we Woezel & Pip zien groeien tot de meest populaire hondjes van Nederland. Beste vriendjes van alle kindjes. Elke keer weer. Zo prachtig om te zien hoe inmiddels een vierde generatie opgroeit met de avonturen uit de Tovertuin. Woezel & Pip zijn de moderne evergreen van nu, dat is inmiddels duidelijk. Dat we dat nu ook kunnen vieren met deze exclusieve original samenwerking met Videoland onderstreept nog maar eens wat de kracht is van magie. Woezel & Pip rennen samen met Videoland 2021 in; richting alle vriendjes thuis. Van hart naar hart en altijd met het hart als start.'

Elke aflevering draait om het samen leren en ontdekken van thema’s die ook een rol spelen in het dagelijks leven van de allerkleinsten. Of het nu gaat om het leren tellen, het leren van het alfabet, het ontdekken van nieuwe dieren, gerechten, muziek of bestemmingen; Woezel & Pip, Buurpoes, Charlie, Tante Perenboom, de Wijze Varen en Molletje nemen de allerkleinsten elke aflevering mee op ontdekkingsreis die de belevingswereld van kinderen uitdaagt en voedt. Vanuit hun omgetoverde televisiestudio videobellen ze met vriendjes uit het hele land en schakelen ze met hun live reporters op locatie bij de kindjes thuis. Dat resulteert in een speelse, dynamische aflevering waar kindjes niet alleen wijzer, maar ook blijer van worden.

'Woezel & Pip: Vriendjesclub: De allerbeste vriendjes bij elkaar!'

Het eerste seizoen van 'Woezel & Pip: Vriendjesclub' is vanaf vrijdag 26 februari exclusief te zien bij Videoland.