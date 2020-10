Famke Louise te zien in reality-serie 'Fitness Diaries'

Foto: Dplay - © Discovery Benelux 2020

Famke Louise is de vijfde fitgirl die te zien zal zijn in de exclusieve Dplay reality-serie 'Fitness Diaries'. We kennen Famke Louise allemaal als influencer en artiest, maar (nog) niet als fitgirl.

Dat klopt ook, want voor corona sportte zij niet of nauwelijks. Door de gedwongen rustige periode besloot ze dat ze aan de slag wilde met haar lichaam. Famke Louise is op dit moment bezig met het opnemen van nieuwe muziek en optreden zit er nu even niet in. Ze voelt zich een stuk fijner als zij fysiek in shape is, dus ondanks haar drukke schema in de studio, probeert ze hier regelmatig tijd voor te maken. Met haar personal trainer in de sportschool of boksend met haar tourmanager. Maar dat lukt niet altijd even goed. Afgelopen weken was ze bijvoorbeeld veel te druk om te sporten en dat merkt ze direct. Ze hoopt, ook door deelname aan Fitness Diaries, dat ze zodra ze weer op tour kan helemaal fit is.

Famke Louise over haar deelname aan de nieuwe Dplay-serie: 'Ik ben niet het standaard type fitgirl, maar ik vind het wel belangrijk om fit te zijn, want pas dan zit ik echt lekker in mijn vel. Ik denk dat mijn 'struggles' heel herkenbaar zijn voor veel meiden: ook ik heb regelmatig geen zin om te gaan of haal een hamburger terwijl ik vijf minuten later met mijn personal trainer heb afgesproken!'

'Fitness Diaries' volgt het leven van vijf fitgirls die stuk voor stuk volledig gefocust zijn op sport. Famke, Fajah, Roos, Lindsey en Evelien delen álles; hun gezonde en natuurlijk fitte levensstijl, inclusief alle ups en óók alle downs. Net zoals in een echt dagboek. Ze filmen alles zelf, zonder filter. De vijf laten zien dat het bestaan van een fitgirl hard werken is. Of het nou gaat om het runnen van een fitnessbedrijf of elke dag bezig zijn met bodybuilding, spiritualiteit of body positivity. Ze moeten er soms veel voor doen en laten, maar ze krijgen er ook heel veel voor terug. Vanuit een wereld die zowel glamoreus als eenzaam kan zijn, delen zij hun belevenissen. Een persoonlijk en bijzonder inkijkje in het echte leven van een fitgirl. Inclusief een lach en op z’n tijd een traan.

Famke Louise (21)

Famke Louise is niet het standaard type fitgirl. Ze voelt zich lekkerder als ze sport, maar ook zij heeft regelmatig moeite om zichzelf te motiveren. Famke is tegenwoordig veel bewuster bezig met voeding, al blijft ze zeker haar uitschieters houden. Want alleen op een eitje en een cracker leven kan (en wil) ze niet leven! Naast haar nieuwe focus op sport, zien we in Fitness Diaries hoe Famke Louise aan haar nieuwe album & videoclip werkt en zien we haar prille relatie met Tre Samuels. Famke Louise is van plan om binnenkort naar Amsterdam te verhuizen, zodat ze nog meer tijd met hem kan doorbrengen. Heeft ze daardoor wel genoeg tijd om te sporten en fit te worden zodat ze straks weer in shape op het podium kan staan?

Naast Famke Louise geven Fajah Lourens, Roos Forman, Lindsey van der Hoeven en Evelien van der Pelt een inkijkje in hun leven.

'Fitness Diaries' is vanaf vrijdag 23 oktober exclusief te zien op Dplay. Tot en met vrijdag 5 maart is er wekelijks een nieuwe aflevering beschikbaar.