Famke Louise duikt in de Chinese bontindustrie

Foto: Videoland - © RTL 2020

Vanavond zou de lancering zijn van de kledinglijn FL by Famke van Famke Louise. De kledinglijn was echter een dekmantel voor het onderwerp van de Videoland-documentaire die vanavond daadwerkelijk in première ging: 'Bont Girl'.

Samen met programmamaker Remco Garcia en dierenactivisten Thomas en Jenny is Famke Louise als vertegenwoordiger van het fictieve modemerk undercover afgereisd naar China om in de bontindustrie te duiken. Bont Girl is vanavond vanaf 20.00 uur te zien bij Videoland en geeft een realistische maar heftige inkijk in deze duistere industrie.

In haar vlogs en muziekclips presenteert Famke Louise zich als een glamourgirl. Eerder wikkelde ze zich in een bontjas, droeg kleding gedecoreerd met bont en benoemde dit zelfs als statussymbool in haar nummer Vroom. Haar keuze voor bont heeft haar in 2018 de titel van Dom Bontje opgeleverd, een initiatief van de dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren.

Famke Louise: 'Nadat ik werd uitgeroepen als Dom Bontje, wilde ik met mijn eigen ogen zien hoe het er aan toegaat in de bontindustrie. Ik had hier destijds totaal geen besef van. Met deze documentaire hoop ik dat andere mensen ook wakker worden en geen bont meer dragen. Het was nodig om het opzetten van een kledinglijn als dekmantel te gebruiken en hiermee toegang te krijgen tot de bontmarkten en -boerderijen in China. Het lijkt me nog steeds heel leuk om in de toekomst een eigen kledinglijn op te zetten, maar dan natuurlijk 100% zonder bont.'

In 'Bont Girl' gaat Famke Louise samen met de dierenactivisten Jenny en Thomas naar de binnenlanden van China waar bont 'gekweekt' en 'geoogst' wordt. Het randje bont, dat de capuchon van de in Nederland bij jongeren populaire parka siert, is vaak de vacht van een wasbeerhond en die worden daar op grote schaal gefokt. Het is geen ongevaarlijke reis. Ze gaan dan ook undercover en bezoeken inheemse bontfokkers om met eigen ogen te zien hoe de bontindustrie te werk gaat. Dit bracht risico’s met zich mee, met zelfs kans om achter de tralies te belanden.

'Bont Girl' is geproduceerd door Goya Productions en is in samenwerking met Bont voor Dieren tot stand gekomen.

'Bont Girl', is vanavond (donderdag 9 januari) vanaf 20.00 uur te zien bij Videoland.