Extra uitzending bij KRO-NCRV naar aanleiding van overlijden Aad van den Heuvel

Afgelopen week is journalist/programmamaker Aad van den Heuvel op 84-jarige leeftijd overleden. Naar aanleiding van zijn overlijden zendt KRO-NCRV op maandag 15 juni op NPO 2 (22.10 uur) het programma 'Aad van den Heuvel – Journalistiek Icoon' uit.

Aad van den Heuvel kwam in 1959 in dienst van de KRO en groeide uit tot een waar publieke omroep-icoon. Aanvankelijk werd hij bekend als een van de steunpilaren van het befaamde Brandpunt. In de jaren daarna maakte Aad veel journalistieke programma’s die getuigden van een grote betrokkenheid met de derde wereld.

In de jaren negentig presenteerde Aad het buitengewoon populaire consumentenprogramma 'Ook Dat Nog!'. Hij won hiermee in 1990 de Gouden Televizier-Ring. Ook maakte hij programma’s waarin de media kritisch onder de loep genomen werden. Aad groeide hiermee uit tot een door velen gerespecteerd journalistiek geweten. Daarnaast publiceerde Aad van den Heuvel een groot aantal boeken, waaronder romans en reisverslagen.

In 'Aad van den Heuvel – Journalistiek Icoon' een uitgebreide terugblik op zijn (tv-journalistieke) carrière: een portret vol historische beelden en getuigenissen van oud-collega's en vrienden, waaronder Koos Postema, Fons de Poel, Erik van Muiswinkel, Hans Böhm en Matthijs van Nieuwkerk.