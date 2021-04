Exclusief bij Veronica: vier spraakmakende documentaires van The New York Times

Indrukwekkend en spraakmakend, dat zijn de documentaires van The New York Times. Vier van deze documentaires zijn vanaf 5 april voor het eerst in Nederland en exclusief te zien bij Veronica.

Waaronder 'El Chapo', de documentaire over het onderzoek naar de arrestatie van de zoon van de omstreden drugsbaron 'El Chapo' die leidde tot een oorlog in de straten van Culiacán. Met nooit eerder vertoond beeldmateriaal en exclusieve ooggetuigenverslagen zien we hoe het grootste Mexicaanse drugkartel, het Sinaloakartel, het met succes opnam tegen het Mexicaanse leger. Vanaf maandag 5 april is vier weken achter elkaar een van deze documentaires van The New York Times te zien bij Veronica. Op maandag 5, 12 en 26 april om 22.20 uur en op 19 april om 22.00 uur.

5 april - Fake Believe

Geloof niet wat je ziet! The New York Times duikt in de wereld van ultra-realistische nepvideo’s. Video’s die je vermogen om te vertrouwen op wat je ziet en hoort permanent zal aantasten.

12 april - The Sicario

Een beruchte huurmoordenaar beweert zo’n 100 mensen te hebben gedood en kan vrij rondlopen zonder te worden beschuldigd van een enkele misdaad. Is het een verdraaiing van gerechtigheid of een gedurfde benadering van de misdaadbestrijding in Mexico, waar het geweld ieder jaar naar grotere hoogten stijgt. The New York Times onderzocht het.

19 april - The Hot List

Een mysterieuze man benadert de The New York Times met de bewering dat hij duizenden uren aan omstreden bewakingsbeelden heeft van de riante woningen van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij claimt dat op deze beelden de machtigste mannen van Amerika te zien zijn. Dan neemt zijn verhaal een andere wending.

26 april – El Chapo

Toen Mexicaanse troepen de zoon van de beruchte drugsbaron Joaquín Guzmán Loera - beter bekend als 'El Chapo' - wilden arresteren, ontaardde dit in een ‘oorlog’ in de straten van Culiacán. Aan de hand van nooit eerder vertoonde video’s en exclusieve verslagen van ooggetuigen, onderzocht The New York Times hoe het Sinaloakartel het tegen het Mexicaanse leger opnam en won.

Bovengenoemde documentaires zijn geproduceerd door The New York Times.

Uitzending wekelijks op maandag 5, 12 en 26 april om 22.20 uur en op 19 april om 22.00 uur bij Veronica en op KIJK.nl.