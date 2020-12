Ewout Genemans volgt Haagse politie voor 'Bureau Hofstad'

Foto: RTL 4 - © Sem van Rijssel 2020

Al twee seizoenen zit Ewout Genemans met succes de politie op de hielen voor respectievelijk 'Bureau Burgwallen' en 'Bureau 040'. Binnenkort starten de opnames van het derde en nieuwe seizoen van deze succesvolle politie-reportage serie, met dit keer de Hofstad als decor.

Van landelijke demonstraties en het regeringscentrum, tot verbindende werkzaamheden in wijken met specifieke karakters en het bijzondere werk aan de Nederlandse kust, in Den Haag is het politiewerk veelzijdig en divers. In 'Bureau Hofstad' loopt Ewout mee met de politie om weer van dichtbij vast te leggen wat het politiewerk in déze stad behelst en de mensen achter de uniformen te leren kennen.

Ewout Genemans: 'Ik ben geboren en opgegroeid in Den Haag, dus vind het extra bijzonder hier de volgende serie te mogen maken. Een diverse stad met een druk centrum, Het Binnenhof, strand en mooie wijken. Een unieke kans om de diversiteit van het politiewerk te laten zien.'

Politiechef van de Eenheid Den Haag, Paul van Musscher: 'Dit is een prachtige kans om als politie in Den Haag te laten zien wat we allemaal in huis hebben. Hoe divers en uitdagend ons werk is en hoe onze collega’s, soms onder moeilijke omstandigheden, in een split second een beslissing moeten nemen. Politiewerk is niet alleen noodhulp maar behelst ook veel andere aspecten zoals het begeleiden van demonstraties en het integraal werken in de wijk. Wij willen de kijkers graag laten zien hoe wij elke dag weer voor onze inwoners klaar staan.'

'Bureau Hofstad' wordt geproduceerd door No Pictures Please.