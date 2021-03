'Eus' Boekenclub': vrolijk en energiek programma met Özcan Akyol over de liefde voor literatuur

In 'Eus' Boekenclub' (NTR) vieren we een week lang het plezier van het lezen en alles daaromheen. Özcan Akyol presenteert vanuit het Burgerweeshuis in Deventer een vrolijk en energiek programma waaruit de liefde voor de literatuur spreekt.

In een nachtclubachtige setting, mét huisband Lakshmi, staat dagelijks het nieuwste boek van een bekende Nederlandse schrijver centraal. De desbetreffende schrijver, Peter Buwalda, Simone van der Vlugt, Lize Spit, Rutger Bregman en Adriaan van Dis, gaat in de uitzending met een leesclub in gesprek over het boek. Wat vinden de lezers van het boek? Zijn ze omvergeblazen of valt er ook wel een kritische noot?

De leesclub bestaat uit bekenden uit de cultuur, media en sport, van rapper Willie Wartaal tot Maarten van Rossem en van voetballer Bart Vriends tot cabaretier Karin Bloemen. Zij hebben het boek aandachtig gelezen en stellen samen met Eus vragen aan de schrijver.

Ook zie je elke dag een verzamelaar van een bijzondere boekencollectie, een polemiek over een literair thema en een poëzievoordracht van onder andere dichters Bart Moeyaert en Ellen Deckwitz.

In deze coronatijd is er maar één persoon in het publiek: cabaretier Stefano Keizers heeft een 'Eus' Boekenclub'-seizoenkaart en wordt elke avond hartelijk door Eus ontvangen en uitgezwaaid.

'Eus' Boekenclub', 8 t/m 12 maart om 19.20 uur bij de NTR op NPO 2.