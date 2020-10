EO-programma's 'Timo Moet Wachten' en 'Oorlog-stories' winnen Cinekid Leeuw

Foto: © Evangelische Omroep 2020

De EO-documentaire 'Timo Moet Wachten' is door een vakjury bekroond met een Cinekid Leeuw voor Beste Nederlandse Korte Documentaire. Ook de online EO-serie 'Oorlog-stories' wint de Gouden Leeuw en mag dit jaar de Beste Nederlandse Fictieserie genoemd worden.

De Gouden Leeuw is de belangrijkste prijs op het gebied van film, televisie en nieuwe media voor jeugd. Het winnen is een groot compliment voor de makers van deze series, een blijk van waardering.

Melliena Beckmann, maker van 'Timo Moet Wachten': 'Wat een onwijs mooi compliment voor alle makers én voor Timo dat we deze prijs gewonnen hebben. Timo zit inmiddels weer op een andere school, maar het gaat goed met hem en hij is super blij met de Gouden Leeuw.' Actrice Claudia Kanne, hoofdrolspeelster in 'Oorlog-stories': 'Ik vond het al bijzonder om het verhaal van een tiener uit de Tweede Wereldoorlog te vertellen via Insta en YouTube. Nu zijn we ook nog super vereerd dat we deze prachtige prijs ervoor krijgen.'

'Timo Moet Wachten'

De EO-documentaire 'Timo moet wachten' is onderdeel van Mensjesrechten, waarin actuele onderwerpen over kinderrechten worden belicht door de ogen van kinderen die er zelf mee te maken hebben. In deze docu, uitgezonden op 22 maart op NPO Zapp, deed Timo zijn verhaal. Timo gaat al een aantal maanden niet meer naar de basisschool. Hij heeft veel meegemaakt in zijn leven en daarom wordt hij soms boos op school. De school besluit dat hij niet meer mag komen, waardoor Timo zijn schoolvrienden mist. Zijn moeder zoekt ondertussen naar een school waar Timo wel welkom is. Is er ergens een plekje voor hem?

'Oorlog-stories'

In deze online serie vertelt een 15-jarig meisje dagelijks via Instagram-stories en wekelijks op het YouTube kanaal van Zapp wat ze meemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Joodse Esther besluit, als het te gevaarlijk wordt, zonder haar ouders en broer onder te duiken met hulp van haar vriendje Freek. Niet verstopt, maar met een nieuwe identiteit bij een gezin in een andere stad. Naarmate de oorlog heviger wordt, krijgt ze steeds minder informatie over hoe het haar gezin vergaat. De serie is geïnspireerd op het oorlogsdagboek van de Nederlandse Edith Velmans-Van Hessen. EO-eindredacteur Arnoud Bruinier: 'We zijn blij dat we de ervaringen van een Joods meisje uit WOII met deze vorm van storytelling zo dicht bij haar leeftijdsgenoten hebben kunnen brengen. De serie is een oproep tegen discriminatie en uitsluiting en die boodschap blijft voor elke generatie van belang.'

Producent: Coproductie Stepping Stone Producties en EO.

Regisseur: David Cocheret (o.a. 'SpangaS' en 'De Ludwigs').

Mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het NPO Fonds.

Eervolle nominaties

Naast de twee bovenstaande prijzen, werden nog twee EO-kinderprogramma’s officieel genomineerd voor de Gouden Leeuw: 'Hallo, ik heb kanker' voor de Beste Nederlandse Non-Fictieserie – Juryprijs en 'Ok en Knul' voor de Nationale Publieksprijs – Onderbouw.



