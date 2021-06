EO onthult deelnemers tweede seizoen 'Meer dan Goud'

Danny Blind, Maartje Paumen, Annemarie Verstappen, Michel Mulder, Edith Bosch en Hennie Kuiper zijn deze zomer te zien in een nieuw seizoen van het televisieprogramma 'Meer dan Goud'. Ook zijn ze te horen in de speciale podcast die gemaakt wordt bij het programma.

Jarenlang hebben de oud-topsporters alles op alles gezet om de beste te worden én te blijven. In het EO-programma blikken ze aan de hand van foto’s terug op bijzondere momenten uit hun sport- en privéleven. Openhartig praten ze over unieke prestaties, zwaarbevochten overwinningen en ontroerende gebeurtenissen. Daarnaast gaat EO-presentator Kefah Allush in gesprek met de sporters en een door hen gekozen speciale gast in de 'Meer dan Goud podcast'.

De erelijst van de deelnemers van dit tweede seizoen van 'Meer dan Goud' is indrukwekkend. Bij elkaar vertegenwoordigen de zes oud-topsporters 12 olympische medailles, 9 wereldtitels, 9 Europese titels en de UEFA Champions League. Danny Blind, Maartje Paumen, Annemarie Verstappen, Michel Mulder, Edith Bosch en Hennie Kuiper verbleven voor de opnames van 'Meer dan Goud' een week lang met elkaar in kasteel Rechteren in Dalfsen. Ondanks hun diverse sporten en achtergronden herkennen ze veel in elkaars leven en ervaringen.

Tijdens het ontbijt en het diner delen ze kostbare kleine en waardevolle grote momenten uit hun sport- en privéleven. In de karakteristieke setting van het kasteel in Overijssel lachen en huilen de deelnemers met elkaar. Samen herbeleven ze grote pieken, maar ook de dalen die ze in hun actieve carrière hebben doorgemaakt. Ook spreken ze de ander moed in, houden ze elkaar waar nodig een spiegel voor en genieten ze van gezamenlijke activiteiten waarbij hun winnaarsmentaliteit soms toch weer de overhand krijgt.

Oprechte verhalen

'In de wereld van topsport telt alleen de winst. Maar voor de atleten zijn sommige momenten kostbaarder dan het winnen van goud', vertelt EO-hoofdredacteur Herman Wegter. 'We horen van zes absolute kampioenen wat de medailles en de sport hen hebben opgeleverd, gekost en geleerd. Hoe verliep de weg naar de gewonnen en misgelopen medailles? Dankzij de oprechte verhalen en de intieme setting krijgen we een goed beeld van de mens achter de sporter. Ook horen en zien we hoe zes sporters uit verschillende disciplines topsport beleven.'

Nieuw: 'Meer dan Goud - de podcast'

Nieuw bij dit tweede seizoen van 'Meer dan Goud' is de podcast. Hierin worden alle sporters samen met een voor hen speciale gast uitgebreid geïnterviewd door EO-presentator Kefah Allush. Allush: 'Omgaan met druk, discipline oefenen, het beste uit jezelf halen, afzien; de topsport zit boordevol vaardigheden. Maar welke levensles uit die tijd is het meest belangrijk in het leven van een sporter na die indrukwekkende carrière?'

Kefah spreekt bijvoorbeeld Danny Blind samen met zoon Daley over onder andere vaderschap en voetbal. Zo zegt Daley: 'Ik denk dat je wel eens hebt gebaald als ik liever met mama een filmpje ging kijken, ook al was er voetbal op tv. Maar ik baalde ook wel als ik na een slechte training thuiskwam en jij alweer met je pionnetjes aan tafel zat om er over te praten. Het ging dan wel eens oor in oor uit.'

Andere speciale gasten die Kefah interviewt zijn Ronald Mulder, in de aflevering met Michel Mulder en wielercommentator José de Cauwer in de aflevering met diens beste vriend Hennie Kuiper. De podcasts zijn vanaf de uitzending te beluisteren via eo.nl/meerdangoud en de bekende podcastplatforms.

Sporters

Voormalig profvoetballer Danny Blind trapt af; hij staat centraal in de eerste aflevering van 'Meer dan Goud' op 19 juli. Blind is één van de weinige voetballers die alle Europese clubprijzen én de wereldbeker wist te winnen. In 'Meer dan Goud' vertelt hij onder meer over de bewuste keuze voor Sparta, het plotselinge overlijden van zijn broer en het 'tijdperk Ajax'.

Vervolgens is het de beurt aan Maartje Paumen. Ze won twee keer goud en één keer zilver op de Olympische Spelen. Daarnaast won ze meerdere Europese- en Wereldkampioenschappen en is ze Oranje-topscoorder aller tijden.

Hennie Kuiper is een van de beste Nederlandse wielrenners aller tijden. Hij vertelt over zijn enorme gedrevenheid, grote successen maar deelt bovenal: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Annemarie Verstappen won in haar carrière drie olympische medailles, werd op 16-jarige leeftijd al wereldkampioen en won meerdere medailles tijdens Europese kampioenschappen. In 'Meer dan Goud' vertelt ze over jeugdige bescheidenheid in grote successen en over diep verdriet.

Oud-schaatser Michel Mulder won tijdens de Olympische Spelen van 2014 als eerste Nederlander een gouden olympische medaille op de 500 meter langebaan. Ook won hij olympisch brons op de 1000 meter en werd hij tweemaal wereldkampioen sprint. In zijn aflevering vertelt hij over het heilige vuur en broederliefde.

Edith Bosch is de beste vrouwelijke judoka van Nederland. In haar carrière won ze een zilveren en twee bronzen olympische medailles, een wereldtitel en vier Europese titels. In de aflevering met Bosch gaat het om haar zoektocht: ‘ben ik wel goed genoeg’?

'Meer dan Goud' werd geproduceerd door POSVIDEO en is vanaf 19 juli om 21.35 uur te zien bij de EO op NPO 1.