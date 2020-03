EO komt met wekelijkse tv-kerkdienst in verband met coronavirus

De komende weken zendt de EO iedere zondagmorgen om 9.20 uur een televisie-kerkdienst uit op NPO 2. Aanleiding voor de speciale tv-diensten zijn de maatregelen rond het coronavirus, die eerder vandaag bekend werden gemaakt.

'We willen mensen in de gelegenheid stellen om samen een kerkdienst te beleven', vertelt EO-directeur Arjan Lock. 'Ook nu het door maatregelen wellicht niet mogelijk is om live bij een dienst aanwezig te zijn.'

'We voelen met elkaar de verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus te voorkomen. Tegelijkertijd voelen we het verlangen om elke zondag vorm te geven aan onze afhankelijkheid van God', vervolgt Lock. 'Dat doen we op een manier die bij deze tijd en bij deze omstandigheden past. Samenzijn kan ook op deze manier, plaats is daarbij niet van belang.'

René de Reuver

Ingrediënten van de tv-kerkdienst zijn een Bijbellezing, gebed, enkele liederen en een overdenking. Aankomende zondag zendt de EO uit vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Voorganger is René de Reuver; scriba van de Protestantse Kerk. Lock: 'Samen met de protestantse kerken in Nederland kijken we hoe we de komende weken invullen. Natuurlijk willen we in deze diensten ook bidden voor mensen die kampen met het coronavirus of met de angsten die het virus met zich mee brengt.'

EO op zondag

Ontmoeten, zingen en bezinnen zijn in grote delen van Nederland vertrouwde ingrediënten van de zondag. Daarom zendt de EO het hele jaar door - elke zondagmorgen - programma’s uit waarin samenzijn, samen zingen en samen geloven centraal staan. Zo gaat Marleen Stelling in 'Zie je zondag!' op zoek naar de kracht van de kerk (elke zondag om 9.15 uur) en in 'Nederland Zingt Dichtbij' voeren muziek en persoonlijke verhalen de boventoon (11.00 uur).