EO brengt verhaal van tiener uit WOII tot leven via social media

Wat als een tienermeisje in de Tweede Wereldoorlog social media had gehad? Welke verhalen zou zij dan delen met haar volgers en hoe reageren leeftijdsgenoten daarop?

De Evangelische Omroep komt vanaf 14 april met de online tienerserie 'Oorlog-stories'. Via het Zapp Instagram en YouTube kanaal vertelt een 15-jarig meisje dagelijks wat ze meemaakt tijdens de oorlog. De serie is geïnspireerd op het oorlogsdagboek van de Nederlandse Edith. Claudia Kanne ('SpangaS') vertolkt de rol van het tienermeisje en ook Isa Hoes, Kees Boot en Aram van de Rest hebben een rol in de serie.

Naast Anne Frank zijn er nog meer jongeren die hun verhaal in een dagboek vastlegden. Met deze serie deelt de EO één van deze verhalen. Op het Zapp Instagramkanaal verschijnen vanaf 14 april dagelijks stories die geïnspireerd zijn door 'Het verhaal van Edith', het oorlogsdagboek van Edith Velmans-Van Hessen. Daarnaast vertelt 'SpangaS'-actrice Claudia Kanne in de rol van het tienermeisje, in de serie Esther genaamd, elke vrijdag op het Zapp YouTube-kanaal wat ze de afgelopen periode meemaakte. De laatste story wordt geplaatst op dinsdag 5 mei, de dag van de bevrijding. Op vrijdag 8 mei sluit de EO 'Oorlog-stories' af met een laatste YouTube-video.

Het verhaal

In 'Oorlog-stories' vertelt de Joodse Esther hoe haar gewone leven in de oorlog steeds verder onder druk komt te staan. Ze is 15 jaar oud als de oorlog begint. De eerste periode lukt het haar om optimistisch te blijven: 'oorlog is niks voor mij'. Als het te gevaarlijk wordt, besluit ze zonder haar ouders en broer onder te duiken met hulp van haar vriendje Freek. Niet verstopt, maar met een nieuwe identiteit bij een gezin in een andere stad. Een angstige en eenzame tijd breekt aan. Naarmate de oorlog heviger wordt, krijgt ze steeds minder informatie over hoe het haar gezin vergaat. Totdat er een reeks slechte berichten komt. Regisseur David Cocheret: 'Het is voor mij van belang dat het verhaal geloofwaardig wordt verteld, maar nog belangrijker dat het beladen onderwerp met respect behandeld wordt. Claudia geeft het personage zo mooi en realistisch vorm. Door haar performance heb je het gevoel dat je naar een echt tienermeisje uit de Tweede Wereldoorlog kijkt die je meeneemt in haar wereld.'

75 jaar vrijheid in Nederland

EO-eindredacteur Arnoud Bruinier: '75 jaar vrijheid in Nederland is voor ons de aanleiding voor 'Oorlog-stories'. De online tienerserie laat zien dat vrijheid zeker niet vanzelfsprekend en het koesteren waard is. Juist het contrast tussen het herkenbare tienerleven en de angst die daarin oprukt, laat zien dat we dankbaar mogen zijn voor ons leven in vrijheid. Met de ‘Oorlog-stories’ dagelijks op je Instagram, gewoon tussen de stories van je vrienden, komt dit wel heel dichtbij. We hopen hiermee tieners te raken en de herinneringen aan de oorlog ook voor een nieuwe generatie levend te houden.'

Samenwerking

De serie wordt geproduceerd door Stepping Stone Producties en geregisseerd door David Cocheret (o.a. 'SpangaS' en 'De Ludwigs'). Het Israëlische 'eva_stories' diende als voorbeeld hoe verhalen uit de oorlog voor een jonge doelgroep te vertellen. De makers van 'eva_stories' leverden ook advies bij de totstandkoming van deze EO-serie. Daarnaast is 'Oorlog-stories' mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het NPO Fonds.

'Oorlog-stories', vanaf 14 april dagelijks te volgen via het Instagram- en YouTube-kanaal van NPO Zapp.