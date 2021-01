EO brengt persoonlijke avondklokverhalen in 'De Avondklok'

Aan het einde van de eerste week waarin de avondklok werd ingevoerd maakt de EO de balans op. Welke gevolgen heeft deze ingrijpende maatregel voor Nederlanders?

In 'De Avondklok' zijn diverse portretterende verhalen te zien van 'doorsnee'-Nederlanders. Achter al het nieuws over de rellende en plunderende groepjes in verschillende steden en dorpen zoekt de EO verhalen over de avondklok van mensen die niet rellend de straat op gaan om hun onvrede of verveling te uiten.

In het programma dat zaterdagavond 30 januari eenmalig wordt uitgezonden op NPO 2 zijn onder meer de handhavers Mohammed en Ibrahim te zien. Zij doen hun ronde in Hilversum op de eerste avond dat de avondklok ingaat. Helaas mogen zij op dat moment niet handhaven na 21.00 uur. De politie neemt het over. Normaal gesproken zou hun dienst na de avondklok doorlopen, maar zij moeten dus eerder hun dienst afbreken. Dat wringt, maar het is niet anders. Naar hun verwachting is het handhaven van een avondklok overzichtelijker dan het handhaven van de anderhalve meter. Ze kunnen niet vermoeden dat de avondklok diezelfde avond nog Urk in vlammen zet.

Tweede Wereldoorlog

Ook de 85-jarige Bruno de Vries wordt geportretteerd in 'De Avondklok'. Hij heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog de spertijd meegemaakt: 'Als je in die tijd toch op straat kwam, kon je opgepakt en weggevoerd worden naar Duitsland.' Die angst zit nog diep bij hem. Bruno verwacht dat de avondklok voor jongeren vervelender is dan voor mensen van zijn generatie. 'We hebben zoveel moderne communicatiemiddelen tegenwoordig. De jongeren van nu moeten niet zo mekkeren: 'Houd vol, het is voor een goed doel'.'

Buschauffeur

De Amsterdamse buschauffeur Yordy rijdt doorgaans de avonddiensten. Yordi is een echt mensenmens en maakt veel lol met zijn passagiers. Het aantal passagiers is de laatste maanden al van 1500 naar 100 gedaald en met de avondklok gaat het nog maar over tientallen mensen. Hij mist de contacten met zijn passagiers. De uitgestorven stad is indringend.

Jeugdhonk

In het jeugdhonk Jimmy’s in Groningen komen dagelijks jongeren bij elkaar. Corona hakt er behoorlijk bij hen in en de avondklok doet daar nog een schepje bovenop. Bezoek aan Jimmy’s geeft de jongeren structuur, afleiding en een luisterend oor.

'De Avondklok', zaterdag 30 januari om 22.05 uur bij de EO op NPO 2.