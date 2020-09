Emma Heesters geeft unieke MTV Push showcase

Gisteravond trad Emma Heesters op tijdens de eerste live 5G productie van MTV wereldwijd. Het unieke optreden, wat plaatsvond op een boot op het IJ, werd gefilmd met behulp van vele verschillende camera's en drones en live uitgezonden op de YouTube-pagina van MTV.

De zangeres zong naast haar laatste single Waar Ga Je Heen ook Loop Niet Weg en Pa Olvidarte.

De show, die werd gehost door MTV host Kay Nambiar vanaf de kade in Amsterdam, was de eerste 5G productie van MTV wereldwijd en was onderdeel van de 'IBC Accelators Program' een internationale samenwerking tussen diverse grote broadcasters wereldwijd om de mogelijkheden van 5G te tonen en hiermee producties op afstand en nieuwe interactieve ervaringen voor fans te realiseren. Hiermee was de showcase een goed voorbeeld van hoe de introductie van 5G technologie de entertainment- en muziekindustrie gaat veranderen.

De volledige MTV Push showcase met Emma Heesters is terug te kijken via het YouTube-kanaal van MTV.