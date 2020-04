'Eigen Huis & Tuin' moet wijken voor 'Editie NL'

RTL kondigt op 9 april aan dat vanaf september de programmering van de vooravond op zaterdag en zondag bij RTL 4 wordt vernieuwd. Zo wordt de doordeweekse horizontale programmering doorgetrokken naar het weekend. 'Editie NL' is hierdoor ook op zaterdag- en zondagavond rond de klok van 18.00 uur te zien.

Dit betekent dat 'Eigen Huis & Tuin' in de huidige vorm en frequentie wordt aangepast. In de toekomst krijgt het klus- en woonprogramma een andere plek bij RTL 4. Op welke manier, dag en op welk tijdstip wordt op een later moment bekendgemaakt. Het woonplatform 'Eigen Huis & Tuin' wordt in de huidige vorm in de zomer gestaakt maar de url en de content blijven beschikbaar.



Peter van der Vorst, directeur Content van RTL: 'Eigen Huis & Tuin wordt door een zeer bevlogen team voor en achter de schermen gemaakt en is in de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot een begrip op de vroege zaterdagavond, waar heel veel kijkers plezier aan beleven. Het is echter ook een duur programma om te produceren met veertig interieur en tuin metamorfoses per jaar. Daarom kiezen we ervoor om 'Editie NL' vanaf september door te trekken naar de zaterdag en zondag. Dat is te doen met een beperkte investering. Bijkomend voordeel is dat onze vooravond dan zeven dagen per week horizontaal geprogrammeerd is met herkenbare en actuele ankers als 'RTL Nieuws', 'RTL Boulevard' en straks dus ook 'Editie NL'. Natuurlijk nemen we geen afscheid van het merk 'Eigen Huis & Tuin'. Het tv-programma krijgt in de toekomst in een andere vorm en een lagere frequentie een mooie nieuwe plek bij RTL 4, zodat de fans hun geliefde gids op het gebied van wonen en tuinieren niet hoeven te missen.”



'Eigen Huis & Tuin'

'Eigen Huis & Tuin' met Evelyn Struik, Thomas Verhoef en Tom Groot is tot en met zaterdag 6 juni elke zaterdag rond de klok van 18.00 uur bij RTL 4 te zien. Daarna zendt RTL 4 tot en met eind augustus compilaties uit van het bekende klus- en woonprogramma.



