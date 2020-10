Eenzijdige beeldvorming Afrika belicht in EOdoc 'Stop Filming Us!'

In de film 'Stop Filming Us!', genomineerd voor de prestigieuze 'Prix Europa', probeert Joris Postema voorbij het beeld te komen dat media doorgaans tonen van de situatie in de Democratische Republiek Congo.

Dat beeld wordt door westerse filmmakers gemaakt en vertelt het stereotype verhaal: een desolaat extreem arm land waar sinds jaar en dag oorlog wordt gevoerd. Zo'n 250 westerse NGO's domineren er de economie waardoor het beeld van een hulpeloze bevolking en een niet-functionerende overheid wordt versterkt. Jonge mediaprofessionals in Congo verzetten zich tegen dat eenzijdige beeld.

De film toont de worsteling van fotograaf Mugabo Baritegera als hij de schoonheid van het leven in Goma wil laten zien. Journalist Ley Uwera wordt gevolgd tijdens haar werk voor westerse NGO’s. Ze komt door dat werk regelmatig in een ideologische spagaat terecht: kiest ze voor goedbetaalde westerse berichtgeving of een niet betaalde eigen mening. Wat is hun perspectief en hoe staan zij tegenover de donkere kanten van Goma?

In de film probeert Joris Postema antwoord te vinden op de vraag of hij als westerse filmmaker ooit kan loskomen van zijn eigen rol, positie en beeldvorming over Congo. Is hij ook een 'witte helper' die zijn geweten wil zuiveren. Tijdens een open confrontatie tussen de filmmaker, de inwoners van Goma en de lokale crew wordt geprobeerd om wederzijdse (onderbewuste) veronderstellingen naar de oppervlakte te brengen. Deze vooroordelen bieden een dieper inzicht in de machtsongelijkheid die onder het mechanisme van westerse beeldvorming ligt.

Winnaar van de 'Dutch Movies that Matter Award' 2020

Genomineerd in de categorie 'Best European TV Documentary' voor 'Prix Europa'. De Winnaar wordt op 27 oktober bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse festival in Potsdam.

Credits

Regie: Joris Postema; scenario: Joris Postema, Harmen Jalvingh, camera: Wiro Felix; montage: Patrick Minks; geluid: TD Jack Muhindo; geluidsontwerp: Marc Lizier; muziek: Harry de Wit; line producer: Ganze Buroko; productieleiding: Matthijs van der Laar; productie: Sylvia Baan; creatief producent: Harmen Jalvingh, Janneke Doolaard; eindredactie EOdocs: Margje de Koning, Margit Balogh.

'Stop Filming Us' (2019/95’/55’) is een productie van Doxy Films in coproductie met EOdocs. De film kwam tot stand met steun van het Nederlands Filmfonds, NPO-fonds en Production Incentive.

'Stop Filming Us', woensdag 7 oktober om 22.55 uur bij de EO op NPO 2.