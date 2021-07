'Een Huis Vol' keert terug met nieuwe zomerserie

Vanaf maandag 16 augustus laat KRO-NCRV in de nieuwe serie 'Een Huis Vol' zien hoe grote families met elkaar leven. Hoe gaan zij om met kleine en grote uitdagingen in het leven? Wat bindt hen en hoe zorgen ze voor elkaar?

Dit seizoen zien we de familie Buddenbruck weer met hun elf kinderen én natuurlijk hun eerste kleinkind. Daarnaast volgen we wederom de familie Jelies uit Tollenbeek waar een negende telg op komst is. Ook zijn we terug bij een oude bekende van het programma: familie Adema uit Bathmen. Hoe is het nu met de inmiddels zesjarige vierling en hun grote zussen Ymre (13) en Meike (11)? En we maken deze zomer kennis met de familie Cudogham. Moeder Cynthia en vader Iven wonen met hun zeven kinderen in een appartement op zes hoog in hartje Amsterdam. 'Een Huis Vol' zorgt voor herkenning, verbazing, jaloezie en een – soms letterlijk – kijkje in de keuken.

Familie Buddenbruck

In het Duitse plaatsje Hückelhoven zijn moeder Thaila en haar zoon Xaviée Buddenbruck (14) flink aan het sporten in hun zelfgemaakte sportkelder. Als moeder van elf kinderen is het niet makkelijk om je op gezette tijden flink in het zweet te werken, maar Thaila is vastbesloten om nog voor de zomer de nodige kilo’s te verliezen. En de familie gaat op zoek naar een woning in Nederland. Gaan ze verhuizen of blijven ze toch in Duitsland wonen?

Familie Jelies

Bij de familie Jelies zijn de voorbereidingen voor de komst van hun negende kindje in volle gang. Er vindt een interne verhuizing plaats om ruimte te maken voor de baby. Natuurlijk wordt het huis weer op en top 'knap' gemaakt voordat Janneke gaat bevallen. Maar Johan moet van Janneke vaart maken, want het moet wel op tijd af zijn. Het geslacht van de baby blijft vooralsnog een groot mysterie. Johan en Janneke willen het namelijk nog niet weten. Zal Harrie nu eindelijk een broertje krijgen, of krijgt hij een achtste zusje?

Familie Cudogham

In de hoofdstad leren we de familie Cudogham kennen. Iven en Cynthia hebben zeven kinderen tussen de drie en achttien jaar en wonen in een appartement in hartje Amsterdam. Met passen, meten en inventief gebruik van de beschikbare de ruimte heeft iedereen een eigen plekje en ze zouden hun stadse leven voor geen goud willen missen. Het grote gezin is heel bewust bezig met hun ecologische voetstap. Ze eten voornamelijk veganistisch en hebben geen eigen auto. Met de jongste kinderen in de bakfiets fietst het gezin dagelijks over de Amsterdamse grachten. Maar hoe doet de familie het wanneer ze tóch met z’n allen de stad uit gaan?

Familie Adema

De zes dochters van Alex en Anne Adema zijn flink gegroeid sinds we hen vier jaar geleden voor het laatst zagen in 'Een Huis Vol'. De vierling is nu zes jaar en de oudste twee meiden beginnen flink te puberen. Hoe houdt Alex zichzelf staande tussen zeven vrouwen in huis? Door de coronamaatregelen heeft de familie Adema hun opa en oma al een hele tijd niet meer in het echt kunnen zien. Samen kijken ze erg uit naar het moment hen weer te mogen knuffelen.

'Een Huis Vol', vanaf maandag 16 augustus twee weken lang elke werkdag om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.