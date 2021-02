Een groener Nederland door EO-campagne 'Nederland Plant Bomen'

Foto: © Evangelische Omroep 2021

Met de actie 'Nederland Plant Bomen' roept de EO iedereen in Nederland op om de eigen provincie groener te maken. Dat kan heel simpel door voor 7,50 een boom te kopen via nederlandplantbomen.nl.

Van de gekochte bomen worden nieuwe bossen geplant in alle provincies, waardoor het Nederlandse bos weer groeit. EO-presentator Bert van Leeuwen sluit de actie half maart af met een dagelijks tv-programma op NPO 1. Ook kinderen worden in actie gezet in het wekelijkse EO-programma 'Zapp Your Planet'.

De EO maakt zich hard voor een groener Nederland, omdat er steeds meer bos in ons land verdwijnt, terwijl bomen onmisbaar zijn voor mens én dier. Niet alleen zorgen bomen voor schone lucht, een goed klimaat, beschutting en verkoeling. Het bos biedt ook de ruimte om van de natuur te genieten. Het is een plek van rust en ontspanning, juist in deze hectische tijd vol onzekerheid.

Draag een boompje bij!

Via nederlandplantbomen.nl kan iedereen in Nederland een boompje bijdragen aan deze actie. In 1 minuut koop je een boom en daarmee creëer je nieuw bos in een provincie naar keuze. Om het nog eenvoudiger te maken, is het ook mogelijk om de QR-code te scannen en daarmee via Tikkie direct een boom te kopen. Ook kan een sportclub, buurt of bedrijf via de website een eigen team vormen om zoveel mogelijk bomen op te halen.

Simpel met een groot effect

Bert van Leeuwen zet zich als presentator in voor de groene EO-actie: 'Bossen zijn voor zoveel dingen goed op het gebied van duurzaamheid! Ik vind het vooral ook heel fijn om er te zijn. Juist in deze coronatijd is het bos door veel mensen (her)ontdekt. Ik loop er ook graag, met mijn kleinkinderen en met de hond. Het kopen van een boom kan in een paar stappen. Dat vind ik ook het mooie aan deze campagne: het is onwijs simpel en heeft toch een groot effect. Voor onze toekomst en die van onze kinderen.'

Persoonlijke verhalen op tv

De actie 'Nederland Plant Bomen' sluit in maart af met twee tv-programma's. Op NPO 1 trekt EO-presentator Bert van Leeuwen op met boswachters uit verschillende provincies. Ze vertellen met passie over hun werk in het bos. Ook kan de kijker genieten van prachtige bosverhalen van gewone mensen voor wie bomen om persoonlijke redenen bijzonder zijn geworden.

Op NPO Zapp creëren EO-presentatoren Anne-Mar Zwart, Rachel Rosier en Elbert Smelt het ideale 'Zapp Your Planet'-bos aan de hand van ingezamelde ideeën van kinderen. De 'Zapp Your Planet'-actie roept kinderen op om geld in te zamelen, waardoor er nog meer bomen geplant worden.

'Nederland Plant Bomen' is vanaf 8 maart dagelijks te zien om 16.45 uur bij de EO op NPO 1. Op zaterdag 13 maart is er een extra lange uitzending te zien om 17.20 uur.

'Zapp Your Planet' is vanaf 6 maart wekelijks te zien rond 10.00 uur bij de EO op NPO Zapp.

Partners 'Nederland plant bomen'

'Nederland Plant Bomen' is een initiatief van de EO, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Stichting Nationale Boomfeestdag en Buitenfonds. De EO wil met de campagne Nederland in beweging brengen om op een verantwoorde manier met de natuur om te gaan.

Staatsbosbeheer zorgt ervoor dat in elke provincie terreinen beschikbaar komen om nieuwe bossen aan te leggen en plant de bomen. Met Stichting Nationale Boomfeestdag wordt samengewerkt om vooral kinderen te stimuleren om met de klas of met ouders, oma’s en opa’s bomen te gaan kopen om ze te (laten) planten in de bossen van Staatsbosbeheer. Buitenfonds ontvangt de donaties, maakt na afloop het geld over aan Staatsbosbeheer en zorgt voor verantwoording van de plantwerkzaamheden.