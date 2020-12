Dwars Door België': een vierdelig verslag van onze zuiderburen

Dwars Door BelgiŽ': een vierdelig verslag van onze zuiderburen

Na de serie 'Rond de Noordzee', loopt Arnout Hauben nu dwars door BelgiŽ. Samen met zijn vrienden Philippe Niclaes en Ruben Callens volgt Hauben de GR129, het langste bewegwijzerde wandelpad van BelgiŽ.

Op weg naar toevallige ontmoetingen en verhalen die België kleur hebben gegeven, lopen ze dwars door België, van Brugge tot Aarlen.

Arnout Hauben en zijn team, de makers van 'Rond de Noordzee', reisden begin dit jaar vanuit Gibraltar van eiland naar eiland richting Jeruzalem om de nieuwe serie 'Dwars door de Middellandse Zee' te maken, maar op Malta begonnen de problemen. Een voor een sloten de coronahekken zich en moesten ze hun reis afbreken. Dus wijzigde het team van koers en trekt Dwars door België.

Afleveringen:

1.Het vertrek uit Brugge

Arnout Hauben volgt met zijn vrienden de GR 129, van Brugge tot in Aarlen. Het is het langste bewegwijzerde wandelpad in België. In de bossen van Beernem botst Arnout op een duister geheim: honderd jaar geleden wordt de grootoom van Koningin Mathilde hier in de rug geschoten en levend begraven. Tot vandaag is de moord in mysterie gehuld. Daarna trekt Arnout richting de Vlaamse Ardennen. De heuvels heten er ‘bergen’ en roepen herinneringen op aan de heroïsche wielrenners in de Ronde van Vlaanderen.

2.Over de taalgrens

Arnout Hauben en zijn vrienden steken de taalgrens over en ze komen al snel terecht in de dierentuin Pairi Daiza. Het park is gebouwd op de ruïnes van een oude abdij met een duister verleden. Langs de oevers van de Samber komt Arnout terecht in Marcinelle. Hij spreekt er met de laatste getuigen die de mijnramp van 1956 hebben meegemaakt.

3.Van Marcinelle naar de Ardense bossen

Op hun voettocht door België logeren Arnout Hauben en zijn vrienden bij de paters van Maredsous. Diep in de bossen van Houyet gaat Arnout op zoek naar wat er overblijft van het Hotel Royal d’Ardenne, een hotel dat werd gebouwd door Leopold II. De tocht gaat verder langs de Lesse, dwars door de bossen van de Ardenne.

4.Van Herbeumont naar Aarlen

In Herbeumont kamperen Arnout Hauben, Ruben en Philippe aan de oevers van de Semois. Daarna trekken ze door de Gaumestreek. In het bos van Torgny, het meest zuidelijk gelegen dorp van België, ontmoeten ze een bijzondere kluizenares.

Arnout Hauben

Arnout Hauben (1976) is televisiemaker en medeoprichter van het productiehuis De chinezen. Hij werkte mee aan televisieprogramma's als 'Man Bijt Hond, 'Meneer Doktoor', 'Weg naar Compostela' en 'Leve de Zoo!'. Hij maakte de bekroonde driedelige reeks 'Ten Oorlog', over de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de serie 'Rond de Noordzee', dat bij de VRT en de VPRO op NPO 2 werd uitgezonden. Ook schreef hij samen met Lander Deweer het boek 'Rond de Noordzee' dat is gebaseerd op de gelijknamige tv-reeks.

'Dwars door België', dagelijks vanaf maandag 28 december om 19.15 uur bij de VPRO op NPO 2.



