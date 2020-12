Drag queens veranderen levens door middel van metamorfoses in 'Drag SOS'

Foto: RTL 5 - © RTL 2020

Vijf drag queens die zelf veel hebben overwonnen, reizen nu door het hele land om anderen te helpen om de beste versie van zichzelf te worden. Want Nederland zit vol met mensen die nog steeds niet durven te zijn wie ze willen zijn.

In elke stad zoeken de queens drie bijzondere mensen die eindelijk hun ware gezicht willen laten zien en wel wat hulp kunnen gebruiken om van zichzelf te leren houden. De drags proberen de mensen die ze helpen uit hun comfortzone te halen. Ze krijgen een indrukwekkende metamorfose als drag queen, met als finale een optreden voor familie en vrienden. Onder het motto: Als je dat durft, kun je alles aan.

Drag queens: Ashley Knight, Niki Today, Deedee Janssens, Miss Tabitha en Loena Maas gaan in Tilburg en Vlaardingen op zoek naar mensen die wel wat zelfvertrouwen kunnen gebruiken. Zo zien we onder andere moeder Diane. Ze houdt zielsveel van haar zoon maar heeft veel moeite met het feit dat haar zoon Bart een drag queen is.

Bart vindt het verschrikkelijk dat zijn moeder hem niet accepteert zoals hij is. Diane: 'Ik schaam mezelf als hij als Selena over straat gaat, of – nog erger – optreedt. Ik word verdrietig van het commentaar van het publiek op mijn zoon.' Gelukkig weten de drag queens daar wel raad mee! Zij schieten te hulp en leren Diane de dragformatie van haar zoon te accepteren.

Verder gaan de drag queens langs bij Patricia, zij heeft weinig zelfvertrouwen doordat haar stiefvader haar jarenlang mentaal heeft mishandeld in haar pubertijd. Ook de gelukkige getrouwde Frans kan wel wat hulp van de drags gebruiken. Hij loopt al sinds zijn zeventiende af en toe in vrouwenkleding tot dat zijn moeder hem betrapt. Hij wil eindelijk ook buiten zijn vertrouwde gezin om uit de kast komen als drag. In Vlaardingen schieten de queens te hulp bij Elton wiens zoontje na een ernstig ongeval hersenschade opliep. Hij hoopt met zijn drag metamorfose zijn zoon een hart onder de riem te steken en zijn kinderen te leren dat het oké is om anders te zijn. Naast Elton helpen de queens alleenstaande moeder Roscane, die door pesterijen tijdens haar jeugd altijd onzeker is gebleven. En tot slot gaan ze langs bij Sindy die door haar moederschap zichzelf heeft verwaarloosd, nu is het haar beurt.

Met de metamorfose van de drag queens hopen ze de deelnemers hun eigen 'innerfabulousness' terug te laten vinden.

'Drag SOS' is geproduceerd door Vincent TV producties en is woensdag 23 en 30 december om 21.30 uur te zien bij RTL 5.

De opnames van 'Drag SOS' zijn afgerond voorafgaand aan de ingestelde RIVM maatregelen rondom COVID-19.